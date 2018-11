Brexit | ecco cosa cambia anche per gli italiani | dalle garanzie per i cittadini al

L'Europa è più preoccupata per l'Italia che per la Brexit. Ecco perché : Sono passati due anni e mezzo, il divorzio tra Londra e Bruxelles è in corso e il mondo assiste ad una delle più grandi crisi politiche delL'Europa. Un articolo pubblicato da Bloomberg Businessweek ...

«Meno Ue» : ecco il referendum che prepara la Brexit svizzera : Il 25 novembre consultazione popolare per decidere se le leggi elvetiche debbano sempre prevalere sul diritto e sugli accordi internazionali. Il sì aprirebbe la strada a una Brexit svizzera

L'effetto Brexit sul Made in Italy Chi vince e chi perde. Ecco i nomi : Con o senza intesa, l'uscita del Regno Unito dal mercato unico aprirà comunque sfide e opportunità per i principali gruppi del "Made in Italy": l'Italia parte da un interscambio commerciale che nel 2017 ha toccato i 34,5 miliardi di euro, con un avanzo commerciale di quasi un miliardo al mese per il "bel paese". Ma se Leonardo è tra i principali investitori del settore Difesa britannico, Fiat ...

Brexit - ecco l'accordo : dal confine irlandese ai visti : Potrebbe essere infine il 25 novembre il giorno da cerchiare in rosso per la certificazione politica del patto di divorzio consensuale tra Unione europea e Regno Unito. La data del summit Ue ...

Brexit - ecco l'accordo : dal confine irlandese ai visti : Dopo giornate di faticosa trattativa con il tormentato sì strappato da Theresa May ai ministri del suo governo - e già rimesso in discussione - la bozza d'intesa per un divorzio concordato della Gran ...

Premier League - ecco i cambiamenti per colpa della Brexit : Getty Images Premier League, Salah tra gli stranieri del Liverpool Danni previsti La Premier League è il campionato più bello del mondo. Ha questo fascino soprattutto per i tanti campioni non ...

Premier League - nuove regole con la Brexit : ecco cosa cambierà nel campionato inglese : Premier League, con la Brexit verranno modificati alcuni aspetti del campionato che potrebbero causare non poco scompiglio nei top club inglesi La Brexit diventerà presto realtà, dopo il referendum si è passati alle vie burocratiche per completare l’iter ed ora la Gran Bretagna è pronta ad estromettersi dall’Unione europea. Tutto ciò porterà anche delle ripercussioni sul campionato più bello al mondo, la Premier League. Diverse ...

Premier - allarme Brexit : ecco gli stranieri a "rischio" : Se la Brexit vera e propria è destinata a produrre ripercussioni pesantissime sulla politica e sull'economia in Europa , la Brexit calcistica può sconvolgere il mercato nei prossimi due anni. In attesa che venga scritto e sottoscritto il trattato che porterà all'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Brexit - ecco i tre scenari possibili : ...ci aspetteremmo di assistere a un brusco calo del tasso di cambio della sterlina nei confronti di tutti i partner commerciali e a una forte diminuzione della crescita che potrebbe spingere l'economia ...