Brexit | e se l' accordo fosse un passo avanti per tutti gli altri?

Brexit - l’Ue ha approvato l’accordo con LondraPremier May : "Voto a Westminster prima di Natale : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Brexit - i contenuti dell'accordo fra l'Ue e Londra - : Il 25 novembre 2018 è stato dato il via libera all'intesa per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Tra i punti principali: periodo di transizione fino al 2020 e garanzia dei diritti dei ...

L'accordo sulla Brexit non aiuta Theresa May - ora gli scogli da superare sono a Londra : A Theresa May il breve soggiorno a Bruxelles per il summit straordinario dell'Unione Europea, lontano dalle tensioni politiche interne, deve essere sembrato quasi una vacanza. Ci sono voluti quasi due anni per negoziare i termini dell'uscita del Regno Unito dalla UE, ma alla fine L'accordo c'è stato su quasi tutto, inclusa la questione spinosa del confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Il Regno Unito si impegna a versare 39 miliardi ...

Brexit : presidente romeno Iohannis - con accordo saranno rispettati diritti dei romeni : Lo ha dichiarato il presidente romeno, Klaus Iohannis, in arrivo al Consiglio europeo straordinario per approvare l'accordo e la dichiarazione politica sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea,...

Brexit - Labour annuncia 'no' ad accordo : ANSA, - LONDRA, 25 NOV - "Questo è un cattivo accordo" per il Regno Unito, "è il fallimento di un negoziato in cui la premier ha passato più tempo alle prese con le liti nel suo partito che a lavorare ...

Brexit - l’Ue ha approvato l’accordo con Londra | May : "Voto a Westminster prima di NataleQualcuno pensa a un'altra intesa? Si sbaglia" : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Brexit - cosa prevede l’accordo : E’ lunga 585 pagine la bozza dell’accordo sulla Brexit che stabilisce il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea, previsto per il 29 marzo 2019. L’accordo, che affronta, tra le altre cose, alcuni aspetti fondamentali come il periodo di transizione, i diritti dei cittadini europei che risiedono in Gran Bretagna dopo il 2019 e quelli dei cittadini britannici in Europa, gli impegni finanziari di Londra con l’Ue e ...

Brexit : Juncker - unico accordo possibile : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - Se qualcuno pensasse al Parlamento britannico "di rigettare questo accordo" sulla Brexit, pensando di poter ottenere un'intesa migliore, resterebbe deluso un attimo dopo la ...

A rischio l'accordo sulla Brexit 91 conservatori pronti a dire no : Dopo il via libera del Consiglio europeo, ora la Brexit deve superare il principale scoglio, quello del Parlamento britannico. Secondo indiscrezioni riportate dal Sunday Telegraph, ben 91 deputati conservatori sono pronti a bocciare l'intesa quando verrà discussa da Westminster... Segui su affaritaliani.it

Brexit - i Ventisette membri dell'Ue hanno detto sì all'accordo : Via libera dei Capi di Stato e di governo dell'Ue, riunuti a Bruxelles, che, dunque, hanno dato semaforo verde all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali

Brexit - c'è l'ok dei 27 leader Ue al divorzio con Londra | May : "Accordo per il bene di tutti" | Al lavoro per l'entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna. La premier Theresa May scrive alla nazione.

Brexit - l’Ue approva l’accordo con Londra Subito lo scoglio del voto a Westminster Ora inizia il percorso a ostacoli : il grafico : I 27 Paesi membri hanno dato il via libera all’accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Ora manca la ratifica del Parlamento europeo e di quello britannico