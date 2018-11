Brexit | cosa prevede l’accordo

Brexit - la Ue : «C’è l’accordo» Ma la Spagna punta i piedi per Gibilterra Cosa succede ora? : Inviato ai 27 Stati dell’Ue il testo sulle relazioni future. Il presidente del Consiglio Ue dà l’annuncio su Twitter. May sulla questione di Gibilterra: «Ho parlato con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono fiduciosa». Ma la Spagna punta i piedi

Cosa pensa il Labour di Brexit? : Jeremy Corbyn continua ad avere una posizione ambigua: deve gestire i militanti favorevoli a un nuovo referendum e un pezzo di elettori che invece non ne vogliono sapere

La ceppa degli inceneritori e le stramberie della Brexit. Di cosa parlare stasera a cena : Come butta l'Italia secondo Draghi e qualche interpretazione. Altri segnali di frenata in arrivo. Mentre sta diventando una questione lo svilimento del dibattito economico e politico. Non è nuova ma forse sì sta arrivando a livelli non sopportabili per un paese in mille traversie. Intanto Lega

Cosa succede ora con Brexit - in breve : Un po' di risposte alle domande più frequenti, dopo gli ultimi giorni: che accordo è stato raggiunto? Che possibilità ha di essere messo in atto? Ci sarà un secondo referendum?

Brexit e l’Unione europea - cosa succede se non c’è un accordo? : Dazi e porti al collasso, status incerto per i residenti, forse torna il roaming. Crolla la sterlina, Pil giù fino al 6%: ecco perché il «no deal» fa paura.

I guai di Theresa May per la Brexit e il decreto Genova. Di cosa parlare a cena : Arriva la richiesta di sfiducia per Theresa May, che, col suo deal, ha scontentato i sostenitori di tutte le varianti di Brexit possibili, mentre ministri chiave lasciano il Gabinetto. Ma, povera May, che doveva fare? E' stata messa in una strada senza uscita dopo che le è stata affidata la gestione

Cosa c’è nell’accordo su Brexit : C'è un lungo periodo di transizione durante il quale proseguiranno i negoziati, ma anche un accordo sull'Irlanda del Nord che potrebbe far saltare tutto

Scossa Brexit - via 4 ministri Conservatori pronti a chiedere un voto di sfiducia su May Live| Cosa c’è nell’accordo : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lasciano due ministri e due sottosegretari Raab. May in difficoltà, crolla la sterlina.

Come le pedine di un domino i ministri del governo May cadono uno alla volta. Anzi uno alla volta si dimettono. Il punto è sempre lo stesso: la Brexit, il faticoso addio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord all'Unione Europea. All'indomani dell'approvazione, da ...

Guida alla Brexit : cosa cambia col divorzio dall'Ue : Le tappe della Brexit Il primo passo verso la Brexit dopo il referendum del 2016 è stato il voto del Parlamento britannico, che ha avallato la decisione di uscire dall'Unione europea con una grande maggioranza (498 a 114). La Camera dei comuni ha attivato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che

Dalla Brexit fantasy alla Brexit reale - cosa succede adesso : Nel gennaio del 2017 il primo ministro Theresa May si era impegnata a far uscire il Regno Unito sia dal Mercato Unico (eliminazione di tutte le barriere non-tariffarie alla libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali) che dall’Unione Doganale (libera circolazione delle merci e politica commerciale comune), ma le promesse che non tengono conto della realtà sono destinate a non essere mantenute e dunque ecco qui le 585 pagine della ...

Brexit - governo May perde un primo pezzo. Cosa succede ora : Shailesh Lakhman Vara si è dimesso dalla carica di ministro del governo May per l'Irlanda del Nord. Vara ha pubblicato la lettera di dimissioni su twitter. Il motivo è il disaccordo con il via libera ...

Premier League - nuove regole con la Brexit : ecco cosa cambierà nel campionato inglese : Premier League, con la Brexit verranno modificati alcuni aspetti del campionato che potrebbero causare non poco scompiglio nei top club inglesi La Brexit diventerà presto realtà, dopo il referendum si è passati alle vie burocratiche per completare l’iter ed ora la Gran Bretagna è pronta ad estromettersi dall’Unione europea. Tutto ciò porterà anche delle ripercussioni sul campionato più bello al mondo, la Premier League. Diverse ...

Da qualche tempo un pezzo del partito chiede a Jeremy Corbyn di appoggiare un nuovo referendum: lui per ora non ci sente