Brexit | Conte | non è giornata felice

Gibilterra - la contesa Gran Bretagna-Spagna riaperta dalla Brexit - : Il promontorio all'estremità meridionale della penisola iberica da tre secoli è al centro di una disfida tra i due Paesi. Nel 1967 gli abitanti con un referendum sancirono la volontà di appartenere al ...

Perché i sostenitori della Brexit contestano l'accordo di May con l'Ue : Quello negativo, agli occhi dei Brexiter, è l'impossibilità di negoziare tariffe agevolate con i Paesi extraeuropei: un altro elemento di subordinazione dell'economia britannica alle regole ...

Il caos Brexit spiazza il governo Conte : Il caos Brexit spiazza il governo Conte. Lontani i tempi in cui Lega e Movimento cinquestelle esultavano per la vittoria dei 'Brexiteers' al referendum britannico di due anni fa. Oggi a Roma non c'è esultanza intorno al nuovo difficile capitolo del lungo braccio di ferro tra il Regno Unito e Bruxelles. I partiti euroscettici al governo stavolta non scelgono: né con Bruxelles (ci mancherebbe), ma neanche con i Brexiteers, arrabbiati ...

Brexit - Conte : io non me lo auguro ma prepariamoci a 'no deal' : Roma, 22 ott., askanews, - 'prepariamoci a una prospettiva di 'no deal'' sulla Brexit. 'Non possiamo escludere la prospettiva di un no deal, non è quella che vuole l'Italia e nemmeno l'Ue ma dobbiamo ...

Brexit - 3 SCENARI PER L’USCITA DELLA GRAN BRETAGNA DALL’UE/ Ultime notizie - in ogni caso ci saranno scontenti : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso Irlanda". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Brexit - Conte : 'Garantire i diritti degli italiani in Gb' : Il premier Giuseppe Conte, incontrando il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, ha ricordato che "l'accordo dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i ...

Conte - sostegno Italia intesa su Brexit : ANSA, - ROMA, 8 OTT - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte "ha ribadito il sostegno dell'Italia al Capo negoziatore in vista di un'intesa che sia rispettosa della volontà del popolo britannico e ...