Brexit | c' è l' ok dei 27 leader Ue al divorzio con Londra | May | Accordo per il bene

Brexit : c'è l'accordo dei 27 leader europei. May : 'Un'intesa giusta' : PRIMAPRESS, - BRUXELLES - I 27 leader dell'Unione Europea hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future. A darne notizia è stato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Dunque con il via libera dei 27 all'accordo di separazione May ha scritto alla ...

Brexit - i commissari europei trovano l'accordo sul futuro dei rapporti Ue-Regno Unito : "Ho appena inviato ai Ventisette una bozza di Dichiarazione politica sulle future relazioni tra Ue e Gb" ha scritto Tusk su Twitter. "Il presidente del Commissione mi ha informato che è stata ...

Brexit - le piattaforme per lo scambio dei titoli di Stato tornano in Italia : Continueremo a supportare lo sviluppo di Milano e quindi dell'Italia', ha affermato Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia, conversando con i cronisti a Palazzo Madama. Noi non siamo un ...

Brexit - luce verde dei 27 Ue all'accordo di divorzio : Prima luce verde dei 27 Stati membri dell'Ue all' accordo di divorzio con Londra , mentre il governo britannico cerca in patria l' appoggio del mondo delle imprese . Le discussioni sono in una settimana decisiva, in vista del vertice straordinario di domenica 25 novembre a Bruxelles. Avanzano sia sui legami futuri, sia sulla durata massima ...

Brexit - via libera dei 27 ministri Ue al progetto di accordo con la Gran Bretagna : Ora i negoziati si concentreranno sulla messa a punto di una dichiarazione politica per i rapporti tra Regno Unito e Unione europea

Brexit - via libera dei 27 Paesi Ue all'accordo con la Gran Bretagna : I 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell'accordo sulla Brexit che è pronto quindi per ricevere l'ok formale lunedì 19 novembre dai ministri al Consiglio affari generali, Articolo 50, . Lo rivelano ...

Brexit - via libera dei 27 Paesi Ue all’accordo con la Gran Bretagna : I 27 hanno dato ampio sostegno al testo dell’accordo sulla Brexit che è pronto quindi per ricevere l’ok formale lunedì 19 novembre dai ministri al Consiglio degli affari generali. Lo rivelano fonti diplomatiche europee al termine della riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri. L’unico punto del testo ancora rimasto aperto riguarda l’eventuale estensione del periodo di transizione...