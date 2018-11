Brexit | c' è l' accordo con i 27 Paesi Ue Avviso a May | il testo non migliorerà se il

Brexit : c'è l'accordo dei 27 leader europei. May : 'Un'intesa giusta' : PRIMAPRESS, - BRUXELLES - I 27 leader dell'Unione Europea hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future. A darne notizia è stato il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Dunque con il via libera dei 27 all'accordo di separazione May ha scritto alla ...

Brexit : Irlanda - accordo che ci protegge : BRUXELLES, 25 NOV - "Questa è la conclusione di due anni di duro lavoro" che hanno permesso di "raggiungere il nostro obiettivo, quello di un accordo che ci protegge e che protegge la nostra economia: oggi lo abbiamo". Così il premier irlandese Leo Varadkar al suo arrivo al vertice Ue straordinario sulla Brexit, elencando i punti chiave ottenuti da Dublino nell'accordo di addio quali un'...

Brexit - ok dei 27 leader Ue ad accordo : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. Ora la parola passa a Londra. "Se fossi un parlamentare britannico ...

Brexit - l’Ue approva l’accordo con Londra Ora inizia il percorso a ostacoli : il grafico : I 27 Paesi membri hanno dato il via libera all’accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles. Ora manca la ratifica del Parlamento europeo e di quello britannico

Brexit - Tusk : 'Ok dei 27 all'accordo di divorzio'. May scrive alla nazione : riconciliazione : Bruxelles. "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future, lo ha fatto sapere il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK ...

Brexit - ok dei 27 leader Ue ad accordo : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "I 27 leader Ue hanno dato il via libera politico all'accordo di divorzio" dal Regno Unito "e alla Dichiarazione politica congiunta" sulle relazioni future. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk su Twitter. Ora la parola passa a Londra. "Se fossi un parlamentare britannico ...

Brexit : premier slovacco Pellegrini - accordo è "solido e buon compromesso" : Lo scrive sul suo profilo Twitter, il premier slovacco, Peter Pellegrini, oggi a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo straordinario sull'accordo e la dichiarazione politica sull'uscita del ...

Brexit - ok Ue ad accordo con Londra : "I 27 dell'Ue hanno approvato l'accordo di divorzio e la dichiarazione politica congiunta sulle relazioni future tra Regno Unito e Unione europea" si legge nel tweet. L'annuncio di Tusk è arrivato ...

Brexit - ok dei 27 Paesi Ue all'accordo di divorzio : Hanno infatti approvato l'Accordo di Ritiro e la Dichiarazione Politica sulle future relazioni tra Londra e Bruxelles, ha reso noto il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk , in un 'tweet'. "Il ...

Brexit : Irlanda - accordo che ci protegge : ... 25 NOV - "Questa è la conclusione di due anni di duro lavoro" che hanno permesso di "raggiungere il nostro obiettivo, quello di un accordo che ci protegge e che protegge la nostra economia: oggi lo ...

Brexit : c’è l’accordo con i 27 Paesi Ue. Avviso a May : il testo non migliorerà se il Parlamento vota no : Via libera dei 27 leader europei all'accordo di divorzio dal Regno Unito e alla Dichiarazione politica sulle relazioni future. L'annuncio arriva dal presidente del consiglio europeo Tusk al vertice Ue di Bruxelles. La premier May scrive intanto alla Nazione chiedendo il sostegno dei britannici al suo accordo con l'Europa....

Brexit - ok dei 27 leader Ue a divorzio con Londra | May : "Accordo è per bene di tutti" | Al lavoro per entrata in vigore il 30 marzo : Gli Stati membri dell'Ue, riunitisi a Bruxelles, hanno dato il via libera all'accordo sulla Brexit e alla dichiarazione politica sulle future relazioni bilaterali negoziati con la Gran Bretagna.

Brexit - c’è l’accordo : ora davvero UK e UE si dicono addio : Via libera all'accordo sulla Brexit nel vertice straordinario dell'Unione Europea. Juncker amaro: "È una tragedia perché un grande paese lascia la UE, ma questo accordo è il migliore possibile". May scrive ai concittadini delusi dai termini dell'accordo: "È nell'interesse della nostra nazione firmare queste condizioni".Continua a leggere

Via libera dall'Ue all'accordo sulla Brexit. Juncker : 'È un giorno triste' : ... Donald Tusk, su Twitter: i 27 Paesi dell'Unione europea hanno dato l'ok all'accordo di ritiro della Gran Bretagna e la dichiarazione politica sulle future relazioni Ue-Regno Unito.