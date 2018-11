Brexit a tappe | libertà di circolazione fino al 31 dicembre 2020

Brexit - le prossime tappe : nel 2021 la Gran Bretagna può diventare un paese terzo : Potrebbe essere il 25 novembre il giorno da cerchiare in rosso per la certificazione politica del patto di divorzio consensuale tra Unione europea e Regno Unito. La data del summit Ue straordinario, ...

Brexit - le prossime tappe dell'addio di Londra all'Ue - : Dopo il via libera all'intesa del governo May , si attende il summit straordinario per l'ok dei 27 Paesi membri. L'1 gennaio 2021 la Gran Bretagna sarà un Paese terzo