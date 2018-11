Brescia | operaio di 35 anni travolto e ucciso da un treno

Operaio travolto e ucciso da un treno sulla Milano-Brescia : Tragedia sulla linea ferroviaria Milano-Brescia, dove stamani all'alba un Operaio di 35 anni è stato investito e ucciso da un treno. Dipendente di una ditta esterna, la vittima stava...

Milano-Brescia - operaio ucciso da treno : 9.37 Un operaio di 35 anni che stava lavorando per conto di Rfi è stato investito e ucciso da un treno che viaggiava tra Milano e Brescia. Sull'incidente, avvenuto stamane, è stata avviata una inchiesta interna per accertarne le cause. La vittime lavorava per una ditta esterna. La circolazione fra Brescia e Rovato è sospesa dalle 5. Alcuni convogli alta velocità potranno percorrere itinerari alternativi con allungamento dei tempi di viaggio ...

