Boxe - Khalid Yafai si conferma Campione del Mondo WBA dei supermosca : sconfitto Gonzalez ai punti : Khalid Yafai si è confermato Campione del Mondo dei pesi supermosca per quanto riguarda la WBA. In occasione di Boxing Bonanza, riunione organizzata a Montecarlo dalla Matchroom Boxing, il britannico ha sconfitto il messicano Israel Gonzalez ai punti con verdetto unanime. Il detentore della cintura, che conserva la propria imbattibilità (25 vittorie in altrettanti incontri), è apparso meno brillante del solito e ha sofferto l’aggressività ...