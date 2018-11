Bologna-Fiorentina | le formazioni ufficiali

Bologna-Fiorentina : pagelle - video highlights e tabellino : BOLOGNA FIORENTINA pagelle- IL Bologna si prepara ad ospitare la Fiorentina in quella che si annuncia una sfida molto importante in chiave classifica. Rossoblù in campo con il 4-3-3. Pippo Inzaghi si affiderà alla solita linea a 4 composta da Calabresi, Danilo, Helander e Mbaye. A centrocampo chance per Poli dal primo minuto. Nel tridente […] L'articolo Bologna-Fiorentina: pagelle, video highlights e tabellino proviene da Serie A News ...

Bologna Fiorentina : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Bologna-Fiorentina streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Bologna-Fiorentina streaming – Si gioca la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. In campo il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che ha già regalato emozioni e colpi di scena. In campo Bologna-Fiorentina, le due squadre si candidano ad essere grandi protagoniste della stagione, l’obiettivo è ...

Serie A Fiorentina - lombalgia per Pjaca : non convocato per il Bologna : FIRENZE - Marko Pjaca "non sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna " . Lo ha comunicato, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, la Fiorentina , La società viola ha ...

Fiorentina - lombalgia acuta per Marko Pjaca : il giocatore croato salterà il match con il Bologna : L’esterno croato non potrà scendere in campo contro il Bologna per via di una lombalgia acuta occorsagli in Nazionale Stefano Pioli non potrà contare su Marko Pjaca in occasione del match tra Fiorentina e Bologna, in programma domani allo stadio Dall’Ara. Il giocatore croato ha riportato un infortunio con la propria Nazionale, un guaio che lo costringerà a sedersi in tribuna senza poter scendere in campo. Questo il comunicato ...

Calciomercato - Bologna-Fiorentina : derby per Sansone : BOLOGNA - Bologna e Fiorentina contro. Non solo tra una settimana al Dall'Ara, ma anche alla riapertura del mercato: dove troveranno un avversario in più, il Parma . Nei desideri c'è Nicola Sansone , ...

I bookmakers per la gara Bologna - Fiorentina danno favorito il segno due : Bologna-Fiorentina, gara valida per la 13ª giornata del campionato di serie A, si giocherà alle 15:00 di domenica 25 novembre 2018 allo stadio Renato Dall’Ara. Le due squadre si trovano rispettivamente in 16ª e 9ª posizione in classifica, separate da sette punti ed il pronostico suggerito dai bookmakers è la vittoria degli ospiti con un gol di scarto. Bologna Fiorentina, numeri e precedenti Il Bologna è a un passo dalla zona retrocessione con 10 ...

Fiorentina - Pezzella out : lesione al bicipite femorale con l'Argentina - salta Messico e Bologna. Juve a rischio : lesione tra il primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. German Pezzella si è infortunato con l'Argentina, in vista della doppia amichevole con il Messico a cui il capitano ...