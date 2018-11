Boeri va in tv da Fazio per smontare quota 100

ilgiornale

: Da #Fazio, un doppio duo comico, il primo involontario: #Cottarelli e #Boeri prima di #Boldi e #DeSica - Capezzone : Da #Fazio, un doppio duo comico, il primo involontario: #Cottarelli e #Boeri prima di #Boldi e #DeSica - Dario_Carbonaro : RT @CesareSacchetti: A @chetempochefa prima c'è stato il consueto intervento di Cottarelli. Ora la parola è stata data a Boeri. È il 'plura… - lmasculolegato : RT @CesareSacchetti: A @chetempochefa prima c'è stato il consueto intervento di Cottarelli. Ora la parola è stata data a Boeri. È il 'plura… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Titova daa "Che tempo che fa" e piccona ancora un volta100, la riforma pensionistica voluta dal governo. Il presidente dell'Inps di fatto va all'attacco e smonta il turn over occupazionale su cui il governo ha basato le nuove norma previdenziali: "Non c"è nessuna garanzia che se 400 mila persone andassero in pensione 400 mila giovani avrebbero un posto di lavoro. È una visione distorta del mercato del lavoro: si pensa che funzioni come un autobus nell"ora di punta perchè qualcuno sale qualcuno deve scendere, in realtà funziona più come un treno in cui ci sono alcuni vagoni che sono abbastanza pieni e alcuni sono vuoti: qualcuno può scendere senza che qualcuno salga e viceversa. Se noi guardiamo alle imprese che assumono soprattutto giovani sono imprese giovani e innovative, che non hanno persone che stanno andando in pensione, mentre molte persone che stanno andando ...