Bimba di 4 anni a un pedofilo in cambio di stupefacenti 

Bimba di 4 anni venduta in cambio di droga - indagati i genitori : Chiuse le indagini nei confronti di una coppia di 36 e 26 anni: convocati dagli inquirenti, si sono avvalsi della facoltà di...

Taranto - si è svegliata dal coma la Bimba di 6 anni gettata dal balcone dal padre : La piccola muove sia le braccia che le gambe ed è uscita dal coma dopo un mese e mezzo: suo padre l'aveva gettata dal balcone di un palazzo di Taranto dopo una lite con la moglie e dopo aver accoltellato alla gola un altro figlio.Continua a leggere

TF : investì e uccise Bimba 8 anni - definitiva condanna a 30 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - babysitter picchia una Bimba di 2 anni per punizione : la piccola muore per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...

Bimba prematura morta in ospedale nel Sannio - avviso di garanzia per i medici : Domani sarà riesumata la Bimba, rimasta ricoverata in terapia intensiva neonatale per circa una settimana prima di morire

Lascia i figli da soli in auto e va a fare shopping : Bimba di 6 anni strangola il fratellino : Il dramma è avvenuto in Texas. Ora il 26enne Adrian Dreshaun Middleton deve rispondere di abbandono di minore. La figlia, che non può essere incriminata vista l'età, ha spiegato che il fratellino di un anno si sarebbe messo a piangere più volte e lei, "arrabbiata", ha finito per strangolarlo con la cintura di sicurezza.Continua a leggere

Babysitter picchia e poi brucia le natiche della Bimba per punirla. Muore a 2 anni : È una storia orribile, da brividi quella che arriva da Arlington, nello stato del Texas e che si è conclusa, purtroppo, nel peggiore dei modi per la giovane vittima. Aveva solo due anni la piccola Aniyah Darnell e non è sopravvissuta alle violenze inaudite della sua Babysitter, ora finita in arresto. E la donna, che si chiama Shamonica Page, non avrebbe nemmeno allertato subito i soccorsi per provare a salvare quella giovane vita. Quando Anyah è ...

Babysitter brucia le natiche della Bimba di 2 anni per punirla - piccola muore per le ferite : La donna, davanti agli genti, ha ammesso di aver picchiato la piccola, prima con le mani e poi con alcuni oggetti come una cinghia, perché non riusciva a gestirla. Infine le avrebbe bruciato le natiche provocandole ferite che si sono rivelate letali.Continua a leggere

Napoli - madre di 23 anni muore per un malore : lascia una Bimba piccola : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore nella provincia di Napoli e che vede purtroppo come protagonista una giovane donna deceduta per un malore improvviso. La madre ventitreenne, Antonella Bifulco, è deceduta improvvisamente, a causa di un malessere, all'interno del suo appartamento nel piccolo comune napoletano di Cicciano, provocando un grande dolore in tutta la comunità locale. Secondo quanto riferiscono i ...

Francia - partorisce una Bimba e la tiene chiusa nel bagagliaio per due anni : Avrebbe tenuto nascosta l'ultima gravidanza a tutti. Compresi marito e figli. Quando ha partorito l'ha fatto da sola, a 45 anni. E per 48 mesi ha tenuto l'ultima nata chiusa, per la maggior parte del tempo, nel portabagagli della sua Peugeut 307. Senza che nessuno si accorgesse di nulla. Tranne il suo meccanico, insospettito dai rumori provenienti dalla parte posteriore della macchina. È successo in Francia, nel 2013, nelle campagne transalpine ...

India - la avvicina offrendo del cioccolato : Bimba di 3 anni viene poi stuprata e uccisa : L'ennesima tragica notizia, in cui a perdere la vita è una bambina per mano di uomini violenti, giunge direttamente dall'India, precisamente dalla capitale New Delhi, dove una piccola di appena tre anni è stata dapprima torturata, poi violentata sessualmente e infine uccisa, dopo essere stata adescata mentre giocava all'interno di un parco pubblico con della cioccolata. La bimba è stata rintracciata priva di vita, secondo quanto riferisce il ...

Nasconde per due anni la figlia nel bagagliaio/ Mamma francese a processo : Bimba oggi è invalida e non parla - IlSussidiario.net : Francia, Nasconde figlia nel bagagliaio per due anni: scoperta dal meccanico, insospettito da alcuni rumori. La bambina oggi è invalida.

Bimba di 9 anni si impicca nella sua stanzetta : era perseguitata dai bulli - Ultime Notizie Flash : Madison Whitsett, una Bimba di 9 anni, si è impiccata nella sua stanzetta a Birmingham: era vittima dei bulli e non ce la faceva più

UK - bullismo : Bimba di 10 anni tenta il suicidio il giorno prima del compleanno : Dalla contea di Worchester (nelle Midlands Occidentali) arriva una brutta storia di bullismo. Una bimba di soli 10 anni, Lily-Jo Caldcott, ha tentato di togliersi la vita proprio il giorno prima del suo compleanno. La piccola era stanca di essere presa in giro per il suo peso e di subire, da parte dei compagni di scuola, vessazioni continue. Lilly-Jo, ora è ricoverata presso l'ospedale del Worchester: non è il pericolo di vita e le sue ...