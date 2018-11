Benji e Fede a Roma | la scaletta del concerto al Palalottomatica il 25 novembre e gli

Benji & Fede - i ragazzi terribili del teen-pop in concerto a Roma : «Ospiti e sorprese» : Benji & Fede in concerto a Roma. Dopo una tournée estiva ricca di soddisfazioni, un album nuovo di zecca e il successo della tappa milanese, il duo musicale proveniente da Modena torna ad abbracciare ...

Tutti gli ospiti del Capodanno a Bari su Canale5 - da Ermal Meta a Irama - Moro e Benji e Fede : Il Capodanno a Bari su Canale5 sarà ricco di artisti del momento. Si ripete l'appuntamento in piazza Prefettura che quest'anno sarà trasmesso dall'ammiraglia di Cologno e in contemporanea su Radionorba e sulle reti di RadioMediaset. La notizia arriva dalla conferenza stampa di presentazione dell'evento alla quale hanno preso parte il sindaco ci Bari Antonio Decaro e il presidente di Radionorba Marco Montrone. Sul palco del Capodanno a ...

Il grazie non scontato di Benji e Fede a Milano per il Siamo solo noise Indoor Tour : video e scaletta : Benji e Fede a Milano mollano gli ormeggi del Siamo solo noise Indoor Tour e inaugurano la stagione di live che hanno deciso di portare nei palasport. Il Mediolanum Forum di Assago è gremito e riceve il ringraziamento dei due giovani artisti che solo 7 anni fa non avrebbero nemmeno immaginato di calcare un palco così importante. Si tratta della seconda volta, per loro, dopo il debutto del 4 marzo 2017 nel quale riunirono tutti i fan per un ...

Benji e Fede al Mediolanum Forum di Assago e in diretta su RTL : ospiti - ultimi biglietti e info scaletta : Benji e Fede al Mediolanum Forum di Assago (Milano) stasera: il concerto si terrà oggi, venerdì 16 novembre, e verrà trasmesso in diretta su RTL 102.5. L'appuntamento è per le 21.00 su RTL 102.5 e in Radiovisione al canale 36 del Digitale Terrestre e al 750 di Sky HD oppure in streaming sul sito della radio. In studio Gigio D’Ambrosio e Laura Ghislandi per commentare il concerto in tempo reale. Per Benji e Fede si tratta della prima ...

Benji & Fede : ecco chi saranno gli ospiti dei concerti di Milano e Roma : Il 16 e il 25 novembre

Tutti gli ospiti di Radio Italia Live da Benji e Fede ad Elisa - al via il 13 novembre con Guè Pequeno : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Italia Live nella nuova edizione che parte oggi, martedì 13 novembre. Stasera si inizia con Guè Pequeno per proseguire il 20 novembre con Luca Carboni e con Benji e Fede il 27 novembre. I Tiromancino saranno ospite della puntata in onda il 4 dicembre e i Thegiornalisti di quella in programma per l'11 dicembre. A seguire, Loredana Bertè sarà in TV il 18 dicembre ed Elisa sarà la prima protagonista del ...

Benji&Fede si piazzano in testa alla classifica e fanno slittare i Maneskin : Novità in vetta alla classifica degli album più venduti della settimana stilata da Fimi-Gfk. Arriva direttamente sul gradino più alto, infatti, ' Siamo solo Noise ' di Benji&Fede facendo scendere al ...

Hit parade : Benji&Fede scalzano Maneskin : ANSA, - ROMA, 9 NOV - Benji & Fede conquistano la vetta della classifica dei dischi più venduti, Fimi-Gfk, con la Limited Edition di Siamo Solo Noise, che contiene 4 nuovi inediti, a pochi giorni dal ...

Benji&Fede in vetta alla classifica FIMI del 9 novembre - Fedez primo tra i singoli : Debuttano in prima posizione nella classifica FIMI del 9 novembre Benji & Fede con l’album limited edition “Siamo solo noise”. In questo periodo i due ragazzi sono alla conduzione del daily di X Factor 12, e accompagnano i concorrenti nel percorso del programma. Al secondo posto sul podio troviamo i Maneskin con il loro album “Il ballo della vita”, pubblicato il 26 ottobre e già disco di platino dopo una settimana con più di 25.000 copie ...

Meet&Greet con Benji e Fede nell’Amazon Loft per Siamo Solo Noise Limited Edition : Un Meet&Greet con Benji e Fede si terrà sabato 17 novembre a Milano. La location è quella dell'Amazon Loft for Xmas di Via Dante 14, in centro a Milano. L'evento è riservato a 150 persone che avranno la possibilità di incontrare il duo di Modena dopo aver acquistato una copia dell'album Siamo Solo Noise Limited Edition su Amazon. Attraverso le Instagram Story, Benji e Fede hanno comunicato ai fan la possibilità di prendere parte ad un ...

Universale di Benji e Fede - testo e significato : il brano parla della mancanza di leggi in amore : testo e significato di Universale, il nuovo singolo firmato Benji e Fede in radio dallo scorso 26 ottobre. Il brano è il primo dei quattro nuovi inediti contenuti in “Siamo solo Noise Limited Edition”, repack dell’ultimo lavoro discografico del duo modenese. Il nuovo singolo di Benji e Fede anticipa l’uscita di Siamo solo Noise Limited Edition E’ disponibile da venerdì 26 ottobre su tutte le piattaforme di ...

Benji e Fede - Universale | Testo - Audio - MP3 : Canzone Benji e Fede, Universale: Audio + Testo, video, MP3 Benji e Fede, Universale Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Benji e Fede è Universale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Universale è il nuovo singolo di Benji & Fede che è disponibile negli store digitali e sulle […]

