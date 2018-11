Benitez | «Sono d’accordo con Ancelotti | nel calcio conta vincere»

ilnapolista

(Di domenica 25 novembre 2018) L’intervista alla Gazzetta Lunga intervista di Rafaalla Gazzetta dello Sport. Il manager spagnolo del Newcastle ricorda il suo periodo a Napoli: «Due anni bellissimi, Napoli è rimasta nel mio cuore. Abbiamo vinto due titoli, ma soprattutto è nato un gruppo di grandi giocatori, ben assortito. Perché andai via? Il presidente De Laurentiis mi aveva offerto un contratto pluriennale, ma le mie due figlie erano piccole e ho dato priorità alla famiglia che voleva tornare in Inghilterra o Spagna. Resta il fatto che Napoli è unica, in ogni posto in cui lavoro provo sempre a calarmi nella realtà. Ma lì ho avuto compagni di viaggio speciali: Fabio Pecchia è stato un ottimo vice, Riccardo Bigon mi ha portato Koulibaly, Ghoulam e Mertens».L’arrivo a Napoli: «Mazzarri aveva fatto un buon lavoro, la squadra girava. Però l’arrivo di giocatori come Albiol, Callejon e Mertens ha ...