Benitez | ' Napoli nel mio cuore | Inter competitiva Io di nuovo in Italia? Non si sa

Napoli - l'ex Benitez : 'Ancelotti gestisce bene la rosa. Koulibaly il più forte' : Koulibaly è il più forte al mondo? 'Penso di sì, lui era giovane con me, veniva da un altro campionato affrontava attaccanti italiani e non era facile. Farà ancora meglio con Ancelotti'. Eliminare ...

Benitez : «Il turn over di Ancelotti rende il Napoli più forte» : Rafa Benitez intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli «Koulibaly è cresciuto, farà bene con Ancelotti dopo aver fatto bene sia con me sia con Sarri. IL primo anno non conosceva il calcio italiano né gli attaccanti, anno dopo anno ha fatto meglio» «La Champions? Ricordo che noi abbiamo fatto 12 punti e non ci siamo qualificati, adesso il Napoli con 6 punti è al primo posto nel girone. La partita col Liverpool è la chiave, è un girone difficilissimo, ...