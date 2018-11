Benevento | migrante aggredito a pugni e colpi di pietra in testa | arrestati due italiani

Blastingnews

(Di domenica 25 novembre 2018) Lo hanno insultato, per passare poi, quasi da subito, alle maniere forti, percuotendolo a forza di: alla fine lo hannoto con unasulla. E' successo alo scorso 26 febbraio. A rendersi protagonisti della triste vicenda sono stati due cittadini residenti nella stessa città, di 30 e 19 anni, che si sono accaniti contro undi origini gambiane di 22 anni. Ora i due cittadini sono accusati dalle forze dell'ordine dei reati di lesioni e violenza privata. A ciò si aggiunge anche l'aggravante per futili motivi. I due infatti si sono resi partecipi dell'episodio di aggressione senza una particolare causa che l'abbia potuto scatenare. A richiedere l'ordinanza di custodia cautelare è stata la Procura di: il Gip di fatti ha predisposto per i due aggressori un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.I fatti del 26 febbraio: la ...