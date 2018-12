Beautiful, anticipazioni puntate dal 26 novembre all’1 dicembre: pistole, spari e matrimoni!

ilnotiziangolo

: BILL IN FIN DI VITA :O Anticipazioni delle puntate Beautiful: trame dal 3 all'8 Dicembre 2018 (Y) qui la TRAMA COM… - e_marzia : BILL IN FIN DI VITA :O Anticipazioni delle puntate Beautiful: trame dal 3 all'8 Dicembre 2018 (Y) qui la TRAMA COM… - Mafia_Capitale : Beautiful anticipazioni 3-8 dicembre, Bill in fin di vita -

(Di domenica 25 novembre 2018) Una nuova settimana in compagnia diprenderà il via domani, 26, per la gioia dei patiti della soap americana. Lesi fanno sempre più corte ma questo non è bastato a scalfire l’affetto dei fan nei confronti del trash cheoffre e nei prossimi giorni le cose peggioreranno, in tutti i sensi.andrà in onda dal 26all’1, al sabato pomeriggio, permettendo ai fan di rivedere insieme Wyatt e Katie. Il giovane Spencer non riesce a stare lontano da lei e dopo averne parlato anche con la madre, decide di tornare sui suoi passi non solo ottenendo un rapporto più “serio” ma anche un sì alla sua proposta di matrimonio.DAL 26ALL’1Adesso non rimane che comunicarlo agli altri o, almeno, a Bill che non pensa nemmeno ad una relazione tra i due. In effetti ...