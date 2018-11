Bayern | è crisi | è a -9 dal Borussia Fiducia a tempo per Kovac

Bundesliga : Lukebakio tris! Crisi Bayern. E il Dortmund scappa - +9 : Nella dodicesima giornata di Bundesliga stecca ancora il Bayern Monaco che pareggia in casa per 3-3 col Fortuna Düsseldorf, trascinato dalla tripletta di Lukebakio. A comandare il torneo c'è sempre il ...

La crisi del Bayern e di Niko Kovac (si scalda Zidane?) : L’articolo della Gazzetta Un momento nero per il Bayern Monaco. Il quinto posto in classifica, un ritardo di sette punti dal Borussia Dortmund dopo lo scontro diretto perso 3-2. La Gazzetta dello Sport prova a riassumere il tutto in un pezzo pubblicato sul giornale di oggi, si parla di speculazioni per il futuro. Di mercato, in tema allenatori e giocatori. La società si è stretta intorno a Niko Kovac, ma il croato ex Eintracht Francoforte ...

Bayern - Robben non ci sta : "Crisi? Mi viene da ridere" : Arjen Robben, 34 anni EPA Alla ricerca della serenità perduta. Il Bayern Monaco non vince una partita dal 22 settembre scorso, si impose 2-0 in casa dello Schalke,, da quel momento quattro partite, ...

Bayern Monaco - anche Neuer è in crisi : Vota anche tu! Manuel Neuer è ancora il portiere più forte al mondo? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Manuel Neuer è ancora il portiere più forte al mondo? Condividi In tre anni è cambiato ...

Settembre da dimenticare per i top club europei : Real - Barça e Bayern in crisi. Piatek meglio di Messi - Mbappè e Neymar [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Settembre da dimenticare per i top club europei : Real - Barça e Bayern in crisi. Piatek meglio di Messi - Mbappè e Neymar : Settembre si è appena concluso evidenziando il momento negativo di diversi top club europei: Barça, Real, Bayern e Manchester United sono in crisi, il Monaco si trova in zona retrocessione. Dopo una decina di gare, ogni campionato racconta una storia diversa: in Premier c’è un terzetto in testa e 5 squadre in due punti, in Liga comanda il Siviglia con 7 squadre in 2 punti, in Bundesliga guida il Dortmund e ci sono 5 formazioni in 3 ...

Il Bayern all'Oktoberfest : birre e wags per dare un calcio alla crisi LE FOTO : Il Bayern ha approfittato dell'ultima giornata dell'Oktoberfest per ritrovare un po' di serenità dopo la batosta casalinga , 0-3, subita dal Borussia Monchengladbach e il rischio di una crisi: la ...

Crisi Bayern Monaco - altro stop contro il Gladbach : 0-3 e quarta gara senza vittoria : Bayern, così non va. altro giro e altra sconfitta per Kovac, che adesso è in Crisi nera . L'ex allenatore dell'Eintracht - già criticato da James Rodriguez durante la settimana - incassa un'altra ...

Germania - Dortmund vince al 96 4-3 e resta in vetta. Bayern ko in casa ora è crisi : ROMA - Il Borussia Dortmund vola in testa, il Bayern casa in casa e apre la crisi. Luci e ombre per le grandi in Bundesliga. Gara dalle mille emozioni a Dortmund. Una rete di Paco Alcacer al 96' ha ...

Bundesliga : crisi nera Bayern Monaco - è 0-3 per il M'Gladbach. Traballa Kovac : ROMA - Seconda sconfitta consecutiva, zero gol segnati e cinque subiti. Un punto nelle ultime tre, più il pareggio casalingo con l' Ajax in Champions . È crisi nera per il Bayern Monaco , colpito in ...

Bundesliga : crisi nera Bayern Monaco - è 0-3 per il M'Gladbach. Traballa Kovac : TORINO - Seconda sconfitta consecutiva, zero gol segnati e cinque subiti. Un punto nelle ultime tre, più il pareggio casalingo con l' Ajax in Champions . È crisi nera per il Bayern Monaco , colpito in ...

Real - United e Bayern in crisi di identità : Spagna, Inghilterra, Germania: a ciascuno la propria crisi. Real Madrid, Manchester United e Bayern Monaco sono tutte uscite con le ossa rotte, o quasi, dal martedì di Champions, confermando un ...