Basket | Serie A | Trieste batte Cantù 102-82 | brianzoli al quarto ko consecutivo

Basket - Serie A : l’Alma Trieste domina in casa contro la Red October Cantù : Basket, Serie A: Alma Trieste vittoriosa di fronte al pubblico amico contro la Red October Cantù nonostante la grande prova di Gaines Basket, Serie A: l’Alma Trieste vince e convince contro la Red October Cantù. Un 102 – 82 che non lascia spazio a repliche, una gara condotta sin dal primo quarto dai triestini, decisivo però lo strappo al ritorno dagli spogliatoi con un terzo quarto da 39-15 che ha sancito la superiorità ...

Forlimpopoli - la squadra di Basket di Serie D accusa l'arbitro di razzismo : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato il 23 novembre scorso, durante una partita di pallacanestro di Serie D, giocata tra basket Forlimpopoli e Scuola di basket Ferrara. Uno dei direttori di gara che arbitrava il match infatti, avrebbe usato dei toni esplicitamente razzisti nei confronti di un giocatore del Forlimpopoli, Orobosa Monday, ala piccola classe 1998. A denunciare l'episodio è la stessa società forlimpopolese sul suo profilo ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pistoia espugna Reggio Emilia con un tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine : Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella ...

Risultati Serie A Basket – Pistoia trionfa su Reggio Emilia nell’anticipo dell’8ª giornata : Grissin Bon Reggio Emilia ko: Pistoia manda al tappeto Ledo Riccardo e compagni e si aggiudica un’importante vittoria per soli 2 punti L’ottava giornata di Serie A di pallacanestro maschile si è aperta con l’anticipo del sabato tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Oriora Pistoia. Una sfida di bassa classifica che ha visto Pistoia avere la meglio sui padroni di casa: Reggio Emilia si è infatti dovuta arrendere ai ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...

Calendario Serie A Basket - gli orari e il programma delle partite del fine settimana (24-25 novembre). Come vederle in tv e streaming : Dopo le fatiche d’Europa e prima della pausa per la Nazionale, torna in campo la Serie A per la sua ottava giornata, in cui per la prima volta c’è un’unica leader: è Milano, che ha staccato Venezia grazie allo scontro diretto. Si apre con una sfida che, allo stato attuale, è tra due squadre in zona salvezza: Reggio Emilia e Pistoia, che si ritrovano nell’anticipo del sabato sul parquet del PalaBigi. I match più importanti ...

Basket - Serie A : Stojanovic a Cremona - il serbo ha firmato un triennale : Cremona-Stojanovic: ci siamo. Dopo una trattativa durata diverse settimane, le due parti hanno trovato un accordo. Niente prestito, come alcuni rumors avevano riportato: il talento serbo, classe 1997, ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Nel posticipo prevale Pesaro : Cantù ko : Il posticipo della settima giornata di Serie A è stato vinto da Pesaro, la squadra marchigiana in trasferta ha prevalso su Cantù Al Palasport Pianella la Victoria Libertas Pesaro vince sull’Acqua Vitasnella Cantù per 90-87. La squadra in trasferta dopo un primo quarto magico si fa rimontare nel secondo parziale di gioco, imponendosi nell’ultima frazione con il punteggio di 25-15. Per soli 3 preziosi punti la franchigia di casa ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 7a giornata. Luca Vitali top scorer azzurro - Aradori e Cavalieri uomini vittoria : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori giocatori italiani nella settima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Luca Vitali: miglior marcatore italiano della settimana giornata. Il play della Nazionale mette a referto 23 punti nella sconfitta della sua Brescia in quel di Brindisi. Unico a salvarsi in una giornata disastrosa sul piano offensivo per i lombardi ed inoltre ci aggiunge anche i soliti 6 assist, chiudendo una partita da 27 di ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - Fiorletta : «Con Aprilia è stato test vero - ora sotto col San Raffaele» : Roma – Non si ferma il cammino della serie B femminile del Club Basket Frascati. Le ragazze di coach Marco Frisciotti hanno battuto 66-60 la Virtus Aprilia tra le mura amiche al termine di un match tosto e combattuto come sottolinea la play o guardia classe 1997 Giulia Fiorletta. «Questo è stato il primo vero esame della stagione per il nostro gruppo, nel senso che di fronte ci siamo trovati un avversario di ottimo livello. Abbiamo ...