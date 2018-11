ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Bari, legale delle vittime del ‘palazzo della morte’: “Ci opporremo all’archiviazione. Verificare la bonifica della di… - MannaAniello : RT @fattoquotidiano: Bari, legale delle vittime del ‘palazzo della morte’: “Ci opporremo all’archiviazione. Verificare la bonifica della di… - fattoquotidiano : Bari, legale delle vittime del ‘palazzo della morte’: “Ci opporremo all’archiviazione. Verificare la bonifica della… - TutteLeNotizie : Bari, legale delle vittime del ‘palazzo della morte’: “Ci opporremo all’archiviazione… -

(Di domenica 25 novembre 2018) “Quando sono entrato in quella casa ho baciato i muri. Ero stato sfrattato da poco tempo e quell’appartamento era una salvezza per me e per la mia famiglia. Oggi in quei muri vedo solo la paura di morire”. Antonio Magliocchi è uno dei residenti di viale Archimede 16, noto acome il palazzomorte e oggi riconosciuto dalla procura del capoluogo come “la terra dei fuochi”. Sua figlia sta combattendo contro un tumore. E non è la sola. Nello stesso stabile, infatti, 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta.Il ruolodiscarica Tutte, secondo i magistrati, sarebbero attribuibili alla “esposizione dei condomini ad una sicura fonte di inquinamento ambientale rappresentata da prodotti di combustione provenienti dall’area oggi occupata dalla collinetta ecologica”. Il pm Baldo Pisani – che ha coordinato le ...