Bari | le paure dei vicini del ‘palazzo della morte’ | “Anche qui almeno nove casi di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 novembre 2018) La foto sul tavolo è ingiallita dal tempo. Filippo e Teresa hanno ancora i capelli scuri. Quattro figli a poca distanza di età, stretti in un unico scatto. Oggi, 72 e 70 anni ciascuno, cinquant’anni tra quelle mura piene di crepe, al sesto piano di viale Archimede 12, a. Stesso isolato del palazzomorte, dove 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta. Tutte, secondo le indaginiprocura, attribuibili al ruolo dannosovecchia discarica a pochi metri dallo stabile e chiusa nel 1971, ma messa in sicurezza definitivamente dal 1989 e al 1997. All’indomanidecisione del pm di chiedere l’archiviazione dell’inchiesta perché non è possibile perseguire i responsabili e perché non c’è più un pericolo, in via Archimede il tempo sembra essersi fermato.“Noi la paura di morire la respiriamo da anni. Mio figlio ha 52 ...