Barcellona | rottura del crociato per Rafinha | stagione finita Sfuma il ritorno in Italia

Barcellona - grave infortunio per Rafinha : rottura del legamento crociato anteriore : Barcellona, rottura del legamento crociato anteriore per il brasiliano Rafinha che dovrà dunque operarsi al ginocchio “Rafinha ha riscontrato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni si procederà al trattamento chirurgico“. Notizia shock per il calciatore ex Inter, attualmente in forza al Barcellona. Il club blaugrana ha diramato un comunicato nel quale spiega le condizioni di ...

Barcellona – Un avvio di campionato piuttosto particolare quello del Barcellona. I blaugrana, primi in classifica, sono protagonisti del peggio avvio di una capolista nel campionato spagnolo. La squadra di Valverde guarda tutti dall'alto in basso (appaiata in classifica col Real Madrid a quota 14), ma non è reduce dalle sue solite partenze sprint. Una […] L'articolo Barcellona, rottura interna: è scontro tra Messi e Piquè