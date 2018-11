Banche | Nouy | Italiane hanno fatto un buon lavoro nel ridurre esposizione NPL

Intervista a Danièle Nouy : «Sugli Npl buon lavoro delle Banche italiane. Ora garanzia europea sui depositi» : E questo avrebbe un impatto sulla disponibilità del credito all'economia. I titoli di Stato detenuti dalle banche sembrano frenare Edis, lo schema europeo di assicurazione sui depositi e l'Unione ...

Intervista a Danièle Nouy : «Sugli Npl buon lavoro delle Banche italiane. Ora garanzia europea sui depositi» : Parla Danièle Nouy, presidente del Supervisory Board del Meccanismo di vigilanza unico delle banche dell’Eurozona che sta per cedere l’incari oall’italiano Andrea Enria: «Il livello dei crediti deteriorati è sceso da 1000 a 650 miliardi, buon lavoro, ma bisogna andare avanti». «Tempi maturi per avviare la garanaiza europea sui depositi bancari»...

Nouy (Bce) : incrociamo le dita per Banche italiane : «Finora non credo che lo spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le banche, ma non sappiamo cosa porta il futuro», e «sarebbe molto triste» se le banche italiane, che «hanno fatto molti sforzi» per ripulire i bilanci, «fossero colpite dalle conseguenze del dibattito politico. Ma sono cose che succedono, i problemi delle banche...

Nouy - Bce - : teniamo le dita incrociate per le Banche italiane : Bruxelles, 20 nov., askanews, - 'teniamo le dita incrociate', sperando che il sistema bancario italiano, che ha fatto già molti sforzi per risanare i conti, non venga 'colpito' dalle conseguenze del '...

Spread - Nouy - Bce - : incrociamo le dita per le Banche italiane : 'Finora non credo che lo Spread abbia raggiunto un livello di seria preoccupazione per le banche, ma non sappiamo cosa porta il futuro', e 'sarebbe molto triste' se le banche italiane, che 'hanno ...