Atmosfera Cyber Monday 2018 su Amazon | Huawei P20 Lite | Honor 10 e OnePlus 6T a prezzo di

(Di domenica 25 novembre 2018)Tira un'aria piacevole per gli utenti che attendono con la medesima impazienza del Black Friday un evento da sempre ricco di spunti interessanti come ildi, soprattutto considerando alcune offerte disponibili già oggi 25 novembre su. In particolare, concentrandoci in ambito smartphone e rimandandovi in primis alla pagina speciale dove troverete tutte le promozioni del noto store, ritengo opportuno portare alla vostra attenzione i prezzi aggiornati per modelli comeP2010 e6T.Per quanto riguardaP20, in queste ore stiamo assistendo ad un nuovo abbassamento del suo costo, visto che la versione blu viene proposta a 230 euro, ma con spese di spedizione. C'è poi la classica versione dual SIM che abbiamo disponibile ancora ad uninferiore rispetto alle medie del web. In generale, questo dispositivo ...