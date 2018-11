Asus Zenfone Max Pro M2 si mostra in un primo video

Asus Zenfone Max Pro M2 si mostra in un nuovo render - online anche le possibili specifiche tecniche : Compare online l'Asus ZenFone Max Pro M2 in un render che mostra sia la parte frontale che quella posteriore, pubblicata anche la possibile scheda tecnica. L'articolo Asus ZenFone Max Pro M2 si mostra in un nuovo render, online anche le possibili specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Top offerte GearBest Black Friday : prezzo Honor 10 - Asus Zenfone 5 e OnePlus 6 al 23 novembre : Le offerte GearBest Black Friday di quest'anno sembrano non esaurirsi mai: quando credi di aver ormai raggiunto l'apice del risparmio eccone arrivare delle altre, anche più convenienti. C'è solo l'imbarazzo della scelta, ed eccoci qui pronti a subentrare affinché possiate orientarvi verso la proposta più adatta alle vostre esigenze. Quest'oggi 23 novembre non potevamo che proporvi pezzi da novanta: Honor 10, ASUS Zenfone 5 e OnePlus 6, tutti top

Trapelate le specifiche Asus Zenfone Max Pro M2 : amara scoperta sullo sfondo : Dopo avervi mostrato il teaser della divisione indonesiana circa l'ASUS Zenfone Max Pro M2, che sappiamo verrà presentato localmente il prossimo 11 dicembre, adesso è arrivato il momento di fare il punto sulle specifiche tecniche di riferimento, comparse in un tweet nelle scorse ore, poi prontamente rimosso sotto richiesta dello stesso produttore taiwanese. Naturalmente abbiamo fatto appena in tempo a risalire al quadro completo

Un notch trapezoidale per Asus Zenfone Max Pro M2 e una buona notizia per chi aspettava HTC U13 : Trapelano nuovi dettagli e tante immagini su ASUS ZenFone Max Pro M2 su estetica e data di uscita e nel mentre HTC fa dietrofront smentendo alcune precedenti voci sul mancato arrivo sul mercato di HTC U13.

Una continua sorpresa l'Asus Zenfone Max Pro M2 : la data di presentazione : continuano incessanti le indiscrezioni relative all'ASUS Zenfone Max Pro M2, erede del fortunato Max Pro M1, che sembra aver colpito l'utenza in maniera discreta. Stando a quanto riportato dal 'TAS', dovrebbe essere l'11 dicembre la data d'esordio del terminale, almeno per quel che concerne il mercato indonesiano. Tra le grandi novità quella più grande della tripla fotocamera posteriore, cosa che non capita tutti i giorni di vedere a bordo di un

Samsung Galaxy M20 - LG V40 e Asus Zenfone 4 Max (ri)passano da Geekbench : Samsung Galaxy M20 (SM-M205F), LG V40 ThinQ e ASUS ZenFone 4 Max sono passati su Geekbench: per il primo è un debutto, gli altri due si mostrano con Android 9 Pie a bordo.

Piacevolissima sorpresa per Asus Zenfone 3 Max ZC510TL : aggiornamento Oreo 8.1 disponibile : Ci sono delle novità per certi versi in attese per gli utenti che sono in possesso di un Asus ZenFone 3 Max, visto che oggi 20 novembre è ripresa ufficialmente la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo 8.1. A differenza di quanto trapelato ad inizio settembre, quando con un apposito articolo mi sono soffermato sul modello ZC553KL, stavolta tocca analizzare più da vicino il caso del modello ZC520TL. Considerando il fatto che questo

Tempi precisi per diversi Asus Zenfone 5 destinati ad Android Pie : segnate queste date : Ci sono finalmente notizie più concrete in questi giorni per gli utenti che hanno deciso di acquistare alcuni tra i modelli più popolari che appartengono alla famiglia degli Asus ZenFone 5. La questione, inutile a dirlo, verte attorno all'aggiornamento Android Pie, considerando il fatto che il produttore per la prima volta si è sbilanciato ufficialmente sull'argomento, a distanza di poche settimane dal rilascio di alcune patch che solo in parte

Android 9 Pie in arrivo a gennaio su Asus Zenfone 5Z e 5 Lite - come su ZenFone 5 che debutta nei negozi Wind e Tre : L'azienda taiwanese ha comunicato il periodo in cui avverrà l'esordio dei firmware basati sull'ultima release di Android

Asus sconta ZenFone 5Z e altri smartphone in occasione del Black Friday : ASUS ha lanciato gli sconti per il Black Friday sul proprio shop ufficiale.

Solo liete notizie su Asus Zenfone Max Pro M2 : i rumors che piacciono : Torniamo a parlare dell'interessante ASUS Zenfone Max Pro M2, di cui vi avevamo fornito i primissimi dettagli nel corso della settimana da poco conclusasi (abbiamo notato che molti di voi ne sono rimasti colpiti, ed eccoci qua pronti a parlarvene ancora). Dopo essere passato per la certificazione EEC, abbiamo desunto che il dispositivo, erede del fortunato ed altrettanto apprezzato ASUS Zenfone Max Pro M1, potesse essere equipaggiato con il

Asus Zenfone Max Pro M2 si mostra con il notch in un render : Lo ZenFone Max Pro M1 ha riscosso un discreto successo durante quest'anno sul mercato indiano, essendo riuscito a competere nella fascia media con gli

Weekend di aggiornamenti per Asus Zenfone 5 e non solo : tutte le novità dal produttore : Stiamo per vivere un fine settimana ricco di novità per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Asus ZenFone 5, senza dimenticare altri modelli del produttore asiatico destinati ugualmente a fare passi in avanti dal punto di vista dello sviluppo software da oggi 16 novembre. Dopo le prime indiscrezioni riportate sul prossimo Asus ZenFone 6, come avrete notato dal nostro articolo di una settimana fa, stavolta tocca guardare al presente e ad

Improvvisata Oreo su Asus Zenfone Max Plus (M1) : dettagli 15.02.1810.347 : Se avete deciso di portarvi a casa l'ASUS Zenfone Max Plus (M1), caratterizzato dal nome in codice 'ZB570TL', sappiate che queste ore saranno cruciali per la vostra esperienza di utilizzo. Parliamo in questi termini per l'avvenuto rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, scattato via FOTA proprio da pochissimo (inclusivo, tra le altre cose, delle patch di sicurezza di ottobre 2018, dettaglio che vi invitiamo a non