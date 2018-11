calcioweb.eu

: #Arsenal, #Emery e la lingua inglese: un rapporto creatosi grazie a... una serie tv - CalcioWeb : #Arsenal, #Emery e la lingua inglese: un rapporto creatosi grazie a... una serie tv - ItaSportPress : Arsenal, Emery studia l'inglese guardando le serie tv: ecco la sua preferita... - - Il_TerzoUomo : RT @Il_TerzoUomo: EP. 69 con Gab, Charlie e Mic. · L'Arsenal di Emery ?? · Italia-Portogallo ?? · Il buon momento dell'Atalanta ?? https://t… -

(Di domenica 25 novembre 2018) Unaida quest’estate è l’allenatore dell’dove ha sostituito il totem Wenger, ai Gunners da oltre vent’anni. L’allenatore spagnolo, basco per l’esattezza, ha trascorso la maggior parte della carriera in Spagna ad eccezione di un anno allo Spartak Mosca e due stagioni al Psg. Niente Inghilterra per lui, che ha dovuto studiare laper farsi capire meglio dai suoi calciatori e non solo, dato che l’è una delle più diffuse nel mondo. L’apprendimento della nuovaè stato aiutato da un procedimento alquanto particolare ma efficace, come svelato dallo stesso tecnico basco: “Il calcio è la mia passione e il mio lavoro ma mi piace stare con la mia famiglia e i miei amici. Ora sto guardando unaper migliorare il mio: Peaky Blinders“. Ladistribuita da Netflix è ambientata ...