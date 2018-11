Anticipazioni Il Segreto dal 26 al 30 novembre | il drammatico attentato in chiesa

Il Segreto Anticipazioni : Il matrimonio di Isaac ed Elsa finisce in tragedia : Alejandra Meco (Elsa) - Il Segreto Un colpo di scena attende i telespettatori de Il Segreto. La prossima settimana si assisterà, infatti, alle tanto attese nozze tra Isaac ed Elsa. Il matrimonio sarà però sconvolto da una banda di criminali armati di fucili, che irrompendo in chiesa spareranno sugli sposi e sugli invitati. Riusciranno i due sposini a salvarsi? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi episodi in onda come di consueto al ...

Il Segreto - Anticipazioni : RAIMUNDO chiede a MATIAS notizie di MARIA… : Con il ritorno improvviso a Puente Viejo del terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano), i telespettatori italiani de Il Segreto sentiranno nuovamente parlare di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn). Tutto avrà inizio quando Fernando sottolineerà di essere stato incaricato da Francisca (Maria Bouzas) di sostituirla totalmente finché non sarà ritornata nel paesello, motivo per il quale l’uomo instaurerà un rapporto decisamente conflittuale con ...

Il Segreto Anticipazioni : ADELA faccia a faccia con il suo STALKER!!! : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, lo stalker di ADELA (Ruth Llopis) avrà finalmente un volto: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la moglie di Carmelo (Raul Pena) comincerà a ricevere dei messaggi intimidatori ma, almeno nei primi momenti, sottovaluterà il problema. Questo, in ogni caso, sarà solo l’inizio di una storyline ad alta tensione… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ADELA parlerà ad Irene (Rebeca ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 26 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 26 novembre 2018: Julieta si trova agli arresti domiciliari e riceve la visita di tutti i suoi più cari amici… Hipolito e Gracia avvisano Severo riguardo ad un potenziale corteggiatore di Irene… Il generale Perez de Ayala, seduto ai tavoli della locanda, provoca un’arrabbiatissima reazione di Alfonso… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando Mesia - Isaac ed Elsa presto nelle trame della soap : Un inaspettato ritorno e due nuovi ingressi. Le trame della soap Il Segreto si arricchiscono di ben tre personaggi.

Anticipazioni Il Segreto dal 26 al 30 Novembre 2018 : torna Fernando Mesia : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Fernando Mesia torna a Puente Viejo, colpo di scena Ci attende una settimana molto movimentata a Il Segreto di Puente Viejo. Dopo varie settimane, scopriamo finalmente che fine ha fatto Donna Francisca. La dark-lady della soap opera spagnola si mette in contatto con suo marito Raimundo. L’uomo raggiunge la sua […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 26 al 30 Novembre 2018: torna ...

Il segreto - tragedia al matrimonio di Elsa e Isaac : Anticipazioni trame dal 26 al 30 novembre : Le storie de Il segreto non finiscono mai: le infinite trame, le macchinazioni, i sotterfugi e, ovviamente, i mille segreti dei cittadini dell’apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo alimentano in continuazione le vicende della soap opera spagnola. La narrazione non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, misteri a non più finire ed è in onda su ...

Anticipazioni Il Segreto : la scomparsa di Gracia - il marito Hipolito Miranar sconvolto : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a 'Il Segreto', la soap opera iberica scritta da Aurora Guerra e prodotta da 'Boomerang Tv'. Le Anticipazioni degli episodi che sono andati in onda qualche settimana fa su Antena 3, rivelano che i Miranar attraverseranno un momento molto difficile. Nel dettaglio la giovane Gracia sparirà nel nulla dopo essersi recata sulle Alpi insieme al marito Hipolito. Spoiler Il Segreto: la moglie di Hipolito ...

Il Segreto Anticipazioni 23 novembre 2018 : Fe reagisce alle provocazioni di De Ayala : Mentre Fe reagisce con ira alle provocazioni di De Ayala, Francisca chiede a Raimundo di incontrarsi ma da soli.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 23 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 23 novembre 2018: Alfonso, Marcela e Adela si domandano come mai Emilia non abbia espresso alcun timore alla notizia del ritorno a Puente Viejo del Generale. Quest’ultimo intanto entra nella bottega di Fe e cinicamente la incita a reagire contro di lui. Fe, dopo essere stata provocata, per difendersi maneggia il fucile datole da Mauricio; sarà Tiburcio a risolvere pacificamente la ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Matias preoccupato per Emilia e Alfonso : Matias, allarmato da un inaspettato atto notarile con cui vengono trasferite a lui tutte le proprietà di famiglia, cerca di scoprire cosa stiano tramando Alfonso ed Emilia.

Il Segreto Anticipazioni : arrivano Isaac ed Elsa - ecco chi sono : anticipazioni Il Segreto: due nuovi personaggi a Puente Viejo, Isaac ed Elsa Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di due nuovi personaggi a Puente Viejo, Isaac Guerrero ed Elsa Laguna. I due sono interpretati rispettivamente da Ibrahim Al Shami e da Alejandra Meco, già nota al pubblico di Canale 5 per aver interpretato Teresa […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: arrivano Isaac ed Elsa, ecco chi sono proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 26-30 novembre 2018 : Il Ritorno di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 26 novembre a venerdì 30 novembre 2018: Fernando Mesia ritorna e si stabilisce presso la Villa di Francisca Anticipazioni Il Segreto: Prudencio trama contro Julieta mentre Fernando ritorna alla Casona! Alfonso ed Emilia pronti a vendicarsi di Perez de Ayala, mentre Severo non trova il coraggio di rivelare ad Irene i suoi sentimenti. Raimundo parte per una missione segreta… La soap di ...