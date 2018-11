Anticipazioni della prima puntata de ' L' amica geniale' | L' amicizia di Nelù e Lila

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando Mesia - Isaac ed Elsa presto nelle trame della soap : Un inaspettato ritorno e due nuovi ingressi. Le trame della soap Il Segreto si arricchiscono di ben tre personaggi.

Beautiful Anticipazioni 23 novembre 2018 : Thorne collabora al rilancio della linea di Hope : Ridge concede a Hope di rilanciare la sua linea e le mette a disposizione Thorne per collaborare con lei.

La Tv delle Ragazze - 22 novembre 2018 : ospiti e Anticipazioni della terza puntata : La Tv delle Ragazze, la terza puntata degli Stati Generali 1988 -2018. Ma ci saranno anche le Ragazze storiche Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Cinzia Leone, Francesca Reggiani, Carla Signoris, Syusy Blady con la figlia Zoe Giusti Roversi, Eleonora Danco, Orsetta De Rossi e le Ragazze nuoveFederica Cacciola, Cristina Chinaglia, Michela Giraud, le Sbratz. Infine la quota azzurra con The Pills, Paolo Camilli ed Emanuele Martorelli. La Tv ...

"L'Allieva 2" - le Anticipazioni della quinta puntata : Giovedì 22 novembre, in prima serata Rai 1, due nuovi episodi della fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e...

L'Ispettore Coliandro - le Anticipazioni della seconda puntata : Mercoledì 21 novembre, su Rai 2, le nuove indagini del poliziotto nato dalla penna di Carlo Lucarelli e interpretato da...

Nero a metà - Anticipazioni puntata del 19 novembre della fiction di Rai1 con Claudio Amendola : Nero a metà è la nuova fiction di Rai1 con Claudio Amendola nei panni dell’ispettore di polizia Carlo Guerrieri. Sei puntate in onda ogni lunedì in prima serata. Si inizia il 19 novembre. Ecco la trama del primo episodio Nero a metà, puntata di lunedì 19 novembre: anticipazioni Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) è un Ispettore di Polizia ormai stanco, uno a cui la vita non ha fatto sconti. Il Commissariato è diventato la sua casa, la ...

Uomini e Donne : diretta e Anticipazioni della puntata di oggi 19 novembre : Eccoci con un nuovo appuntamento settimana di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia che va in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Questa settimana ha inizio con la prima parte del Trono Over. E, come tutte le puntate degne di questo nome, protagonisti consueti saranno Rocco e Gemma....Continua a leggere

Nero a metà - le Anticipazioni della prima puntata : Al via lunedì 19 novembre, in prima serata Rai 1, la nuova fiction con Claudio Amendola nei panni di un ispettore di polizia

Anticipazioni GF Vip del 19 novembre : i Ricchi e Poveri e Baby K saranno ospiti della casa : Si preannuncia scoppiettante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani, 19 novembre, su Canale 5. In attesa dell'appuntamento speciale di giovedì prossimo, la trasmissione ha in serbo numerose sorprese per i suoi protagonisti. Innanzitutto, secondo quanto rivelato da "TvBlog", nella casa dovrebbero approdare i Ricchi e Poveri e Baby K per affiancare i concorrenti nell'allestimento di uno show musicale. Non mancherà, ...

Uomini e donne - Anticipazioni : Rocco Fredella porta una rosa a Gemma Galgani. E lei? Bacia un altro : Gemma Galgani riparte da Paolo . Archiviata ufficialmente la frequentazione con Rocco Fredella, la dama di Torino ha deciso di dedicarsi completamente alla conoscenza del giovane cavaliere vicentino. ...

Amici Anticipazioni lunedì 19 novembre - possibili eliminati e ammessi della settimana : anticipazioni Amici 2018 19 novembre: la classe si formerà col tempo Eccoci con le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di lunedì 19 novembre. Non sappiamo nel dettaglio cosa succederà durante tutta la settimana, visto che la registrazione di questa settimana è andata interamente in onda; sappiamo però che gli insegnanti saranno impegnati nella valutazione […] L'articolo Amici anticipazioni lunedì 19 novembre, possibili eliminati e ...

AMICI 18/ Anticipazioni 17 novembre : la formazione della classe tra sorprese e 'forse' - IlSussidiario.net : AMICI 18, oggi 17 novembre 2018, parte la nuova edizione su Canale 5. Ospiti, professiori, vast e allievi della nuova classe

Uomini e Donne : Anticipazioni e diretta della puntata del 16 novembre : Siamo giunti al secondo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne, se non l'ultimo appuntamento settimanale. Quella di oggi, sarà la puntata dedicata al proseguo della prima parte trasmessa ieri durante la quale abbiamo visto le vicende dei tronisti Lorenzo e Luigi....Continua a leggere