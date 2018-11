Anche per Equitalia l' immobile dei Di Maio resta un fantasma

Brexit - ecco cosa cambia (Anche) per gli italiani : dalle garanzie per i cittadini al conto del divorzio da almeno 45 miliardi : L’intesa sulla Brexit che oggi ha ricevuto il via libera definitivo dai 27 stati membri, tecnicamente un ‘accordo di recesso’ tra la Gran Bretagna e l’Unione europea, consta di 585 pagine, più diversi protocolli e annessi. Numerose le tematiche affrontate, dai diritti dei cittadini alle relazioni con Gibilterra. ecco gli elementi principali del divorzio. Il periodo di transizione – La Brexit scatterà il 29 marzo ...

F1 - gran premio di Abu Dhabi : Hamilton vince Anche l’ultima gara - Vettel secondo. Brutto incidente per Nico Hulkenberg : Lewis Hamilton trionfa ad Abu Dhabi e chiude in bellezza il Mondiale 2018 di Formula 1. Il campione del mondo della Mercedes dopo avere conquistato la pole position domina anche l’ultima gara dell’anno sul circuito di Yas Marina, centrando così l’undicesimo successo sulle 21 gare in calendario. L’inglese, cinque volte iridato in carriera, precede al traguardo il tedesco Sebastian Vettel, secondo con la Ferrari. Il podio è completato dalla Red ...

F1 – Addio con ritiro per Raikkonen - Kimi ai saluti : “con la Ferrari Anche brutti momenti - ma sempre belli da vivere” : Kimi Raikkonen, dopo il ritiro dal Gp di Abu Dhabi, parla della sua esperienza appena conclusasi con la Ferrari: il pilota finlandese pronto a sbarcare in Alfa Romeo-Sauber Si è conclusa male l’avventura di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Nell’ultimo Gran Premio di stagione, ultima gara del finlandese in rosso, il pilota si è ritirato al settimo giro sul circuito di Abu Dhabi, perdendo ogni speranza di concludere la sua storia ...

Francia - 'gilet gialli' : il primo dicembre nuova protesta - Trump : manifestino Anche per come Ue maltratta gli Usa : Dopo le violenze e i 101 arresti del corteo di sabato a Parigi, i "gilet gialli" hanno lanciato un appello per una grande manifestazione il primo dicembre sempre nella capitale francese. Su Facebook ...

Sbarcate nella notte a Pozzallo 264 persone torturate e abusate nei lager libici. Anche una bimba di 15 giorni nata in un hangar : I migranti sbarcati la notte scorsa a #Pozzallo sono 264 (184 uomini, 43 donne e 37 minorenni) persone partite da Misurata Libia il 22/11, compresa "una bimba di 15 giorni nata in un hangar senza assistenza medica" e Anche "233 eritrei" che "per 1-2 anni" sono stati tenuti "nelle prigioni dei trafficanti" sono "sopravvissuti a torture, abusi, malnutrizione" con un "riscatto pagato più volte".Lo scrive Unchr Italia sul proprio profilo ...

Brexit è arrivata : ma Anche la paura per la fine della Ue : BRUXELLES - È con sentimenti preoccupati che i capi di stato e di governo dei Ventisette hanno sancito stamani il primo passo verso l'uscita del Regno Unito dall'Unione. I leader hanno fatto propri ...

Otto caratteristiche che indicano una persona ambiversa. Scoprite se lo siete Anche voi : Quali sono le persone ambiverse? Quelle che riescono a essere sia introverse che estroverse, in un perfetto equilibrio fra le due tipologie di carattere. Socievoli, aperti al dialogo, ma al tempo stesso in grado di stare da soli e, anche in gruppo, di prendersi qualche momento loro stessi. Pensare che esistano persone che presentano entrambe le caratteristiche potrebbe sembrare strano perché se un introverso è un individuo che ama la solitudine, ...

Nausee mattutine - 5 motivi per cui ne soffri Anche se non sei incinta. E come superarla : Non solo la gravidanza: ci sono moltissimi motivi per cui possiamo soffrire di Nausee mattutine anche se non siamo incinta. Il dolore allo stomaco e la voglia di vomitare sono dei campanelli d’allarme importanti per tante patologie, anche se in pochi lo sanno. Se soffrire di Nausee mattutine e avete escluso la gestazione a crearvi questo problema potrebbe essere qualcos’altro. 1. Il reflusso gastroesofageo – Chi soffre di ...

Bari - le paure dei vicini del ‘palazzo della morte’ : “Anche qui almeno nove casi di cancro. Fiamme e cattivo odore per anni” : La foto sul tavolo è ingiallita dal tempo. Filippo e Teresa hanno ancora i capelli scuri. Quattro figli a poca distanza di età, stretti in un unico scatto. Oggi, 72 e 70 anni ciascuno, cinquant’anni tra quelle mura piene di crepe, al sesto piano di viale Archimede 12, a Bari. Stesso isolato del palazzo della morte, dove 21 persone si sono ammalate di neoplasie rare a partire dalla metà degli anni Novanta. Tutte, secondo le indagini della ...

Scuola - servirà l'ok dei due genitori Anche per gite e sport : ROMA Parlare a Scuola di omosessualità, aborto, divorzio o gender non è possibile per i ragazzi se mamma e papà non vogliono. In base a una circolare diramata dal ministero dell'istruzione agli uffici ...

NBA - risultati della notte : Cleveland vince Anche contro Houston - Boston perde a Dallas : Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108 Il passaggio di LeBron James a Cleveland deve aver risvegliato qualcosa tra i suoi vecchi compagni, perché i Cavs sembrano essere una squadra del tutto ...