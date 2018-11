Ancelotti | «Un Napoli troppo blando nel primo tempo»

ilnapolista

: NAPOLI STOPPATO DAL CHIEVO! ??? La squadra di Carlo Ancelotti non riesce a scardinare il fortino eretto dal Chievo… - Eurosport_IT : NAPOLI STOPPATO DAL CHIEVO! ??? La squadra di Carlo Ancelotti non riesce a scardinare il fortino eretto dal Chievo… - Sport_Mediaset : #SerieA, #NapoliChievo 0-0: #Ancelotti sbatte sul palo - LeonardodiSaba3 : @sscnapoli @SerieA Adl via da Napoli oggi una partita di uno schifo mai visto vergognati tu e Ancelotti. -

(Di domenica 25 novembre 2018) L’intervista a Sky Carlointervistato da Sky al termine di-Chievo: «Preoccuparsi? Significa occuparsi prima, oggi è stato un buon test per la partita di mercoledì. Affronteremo un’altra squadra che si difende, noi oggi non siamo riusciti ad essere intensi all’inizio. Nella prima parte abbiamo avuto anche degli spazi, che non abbiamo sfruttato. Nella ripresa ci siamo andati a stringere contro una squadra chiusa».La classifica: «Se diciamo che la vediamo alla fine del girone d’andata, la vediamo alla fine del girone d’andata».La posizione di Zielinski: «Nelabbiamo voluto metterlo molto avanti, lui centrodestra e Insigne centrosinistra. Ma, ripeto: non è stato un problema di movimento, quanto di intensità iniziale. Siamo stati blandi nella costruzione, nel recupero della palla, nella finalizzazione. Questo ha permesso al ...