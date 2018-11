Ancelotti | «Con il Chievo una partita apparentemente facile Ci vorrà concentrazione»

Benitez : «Sono d’accordo con Ancelotti : nel calcio conta vincere» : L’intervista alla Gazzetta Lunga intervista di Rafa Benitez alla Gazzetta dello Sport. Il manager spagnolo del Newcastle ricorda il suo periodo a Napoli: «Due anni bellissimi, Napoli è rimasta nel mio cuore. Abbiamo vinto due titoli, ma soprattutto è nato un gruppo di grandi giocatori, ben assortito. Perché andai via? Il presidente De Laurentiis mi aveva offerto un contratto pluriennale, ma le mie due figlie erano piccole e ho dato ...

Ancelotti conferma : Meret è guarito - col Chievo va in panchina : Il mistero che non c’è Il mistero Meret non è più tale. Ne avevamo scritto anche una decina di giorni fa, precisamente il 13 novembre. Il Napolista aveva informato i propri lettori della completa guarigione del portiere friulano che questa estate è stato acquistato per circa 27 milioni. A dispetto di altre voci che si sono susseguite sul 21enne, Meret domani andrà in panchina contro il Chievo. Lo ha anticipato Ancelotti oggi in conferenza ...

Dobbiamo stare tutti con Ancelotti : il razzismo stadio per stadio : L’appello di Ancelotti Povera giustizia sportiva, che deve tradurre in linguaggio burocratico e giurisprudenziale quello che succede sugli spalti. Prendiamo ad esempio quella ignobile giornata allo Stadium di Torino del 29 settembre scorso, quando i tifosi della Juventus se la presero con il Napoli e i napoletani, ed ebbero solo una giornata di chiusura della curva che riempirono con gli spalti offerti ai ragazzi. La sentenza del giudice ...

Ancelotti contro i cori offensivi - ma sospendere le partite è un errore : La crociata del tecnico del Napoli contro razzismo e discriminazione territoriale. Cosa dicono le regole e il rischio ricatto del curve

Ancelotti racconta il suo Napoli : «E mi piacerebbe allenare Cavani» : L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il canto fa gruppo, è la mia seconda passione dopo il calcio. Abbiamo un bellissimo...

Napoli : l'oro in panchina con Ancelotti - chi entra è protagonista : Arkadiusz Milik, 24 anni. Getty È ormai cosa nota che il Napoli di Carlo Ancelotti abbia svestito i panni del 'Sarrismo' per trasformarsi in qualcosa di nuovo. Soprattutto nel modulo che, partita dopo ...

Nazionale - Insigne elogia Ancelotti : “Incontrato troppo tardi - la sua esperienza ci ha trasmesso tanta fiducia : Direttamente dalla conferenza stampa tenutasi nel ritiro della Nazionale a Coverciano, Lorenzo Insigne ha parlato del rapporto con Ancelotti e del nuovo ruolo che l’attuale allenatore del Napoli gli ha affidato: “Ancelotti credo di averlo incontrato troppo tardi, ha sempre il sorriso, è difficile litigare con lui. Il nuovo modulo? È stata un’intuizione del mister. Contro la Sampdoria non ho fatto benissimo, da esterno, ...

Insigne al settimo cielo : “la mia miglior annata - peccato non aver incontrato prima Ancelotti” : Lorenzo Insigne contento del suo inizio di stagione sotto la guida del nuovo tecnico del Napoli Carletto Ancelotti “Ancelotti credo di averlo incontrato troppo tardi, ha sempre il sorriso, è difficile litigare con lui“. Sono le parole di stima per il tecnico del Napoli dell’attaccante Lorenzo Insigne in conferenza stampa a Coverciano dove è in ritiro con la Nazionale in vista del doppio impegno contro Portogallo e Usa. ...

