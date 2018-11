Amiens-Marsiglia 1-3

Probabili formazioni Amiens-Marsiglia - Ligue 1 25-11-2018 : Amiens-Marsiglia 25 novembre: match della 14 esima giornata del campionato francese. Gli ospiti partono favoriti per i 3 punti.L’Amiens, attualmrnte fermo a quota 13 punti in classifica, non ha ancora visto un pareggio casalingo in questa stagione (3 vittorie, 3 sconfitte), il Marsiglia, sesto in graduatoria a quota 22 punti, deve ancora pareggiare in trasferta (2 vittorie, 4 sconfitte). L’Amiens ha vinto solo due delle ultime sei partite ...