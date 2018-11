Ambiente | schiuma nel fiume Sacco | attivato il Reparto Ambientale Marino

meteoweb.eu

(Di domenica 25 novembre 2018) In riferimento allo sversamento dibianca osservato nelall’altezza della città di Ceccano, in provincia di Frosinone, il Ministro dell’Sergio Costa ha allertato il. Il fenomeno è stato riscontrato altre due volte, sempre in coincidenza con orari notturni e dopo forti piogge. La Capitaneria di Porto di Gaeta ha inviato pattuglie alla foce del Liri per campionare le schiume, come pure ha fatto l’Arpa Lazio e la polizia locale ceccanese.L'articolonelilMeteo Web.