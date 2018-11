Alonso | saluta la Formula 1 | giro d' onore ad Abu Dhabi con Hamilton e Vettel VIDEO

F1 - Pagelle GP Abu Dhabi 2018 : Hamilton sa solo vincere - Vettel e Verstappen rispondono bene - Bottas delude - Alonso - Raikkonen e Ricciardo salutano senza sorrisi : Con un, poco spettacolare, Gran Premio di Abu Dhabi , va in archivio anche il Mondiale 2018 di Formula Uno. La gara di Yas Marina non ha riservato grandi colpi di scena ma ha visto gli addii di Kimi Raikkonen alla Ferrari e Fernando Alonso al circus, mentre Lewis Hamilton ha proseguito nel fare ciò che gli riesce meglio: vincere . Andiamo, quindi, a consegnare le ultime Pagelle di questo campionato. Pagelle GP ABU Dhabi 2018 LEWIS Hamilton ...

Un talento un poco sprecato. Alonso saluta la Formula Uno : LA FAMIGLIAI TITOLI MONDIALI O DELLA GIOVENTÙI TITOLI MANCATI CON LA FERRARILA GOLIARDIAIL CASCOL'AMOREQUELLO CHE VERRÀL’unica cosa che dicono tutti è che ha vinto meno di quello che avrebbe dovuto. C’è chi dà la colpa alle macchine che ha avuto e chi al suo carattere. Se non avesse avuto il carattere che ha però forse non sarebbe nemmeno diventato campione del mondo a 24 anni. Fernando Alonso dice addio alla Formula Uno, non alle corse (badate ...