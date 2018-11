Alonso e l' addio alla Formula 1 Matteo Bobbi racconta | ' Abbiamo condiviso una parte

F1 Abu Dhabi - l'addio di Alonso : Hamilton e Vettel «Ci mancherà» : ... al traguardo hanno invitato Alonso a unirsi a loro per salutare il pubblico di Yas Marina, omaggiando la carriera del due volte campione del mondo, acclamato da tutti i presenti e dai tifosi sugli ...

Nel Gp notturno di Abu Dhabi l'addio di Alonso alla Formula 1 : Hamilton conquista l'undicesima vittoria ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula 1...

Fernando Alonso - L'addio alla F.1 del due volte iridato : Più che un addio alla Formula 1, quello di Alonso sembra essere più un arrivederci. Forse perché in cuor suo, Fernando sa di aver vinto meno di quanto meritasse e se nel pazzo mondo del circus si presentasse lopportunità di avere una vettura per lottare di nuovo per il titolo, lui sarebbe pronto a tornare. Ma, realisticamente, potrebbe essere soltanto un sogno, perché potremmo davvero non rivedere più il pilota spagnolo su una monoposto di ...

La F1. L’addio di Alonso. La Minardi dimenticata : Scrivo queste righe che seguono su Fernando Alonso conscio che non ho potuto seguire ogni singola intervista, ogni singolo tweet, instagram, facebook, snapchat, telegram o quello che volete. Ma nelL’addio (?) del campione spagnolo alla F1, mi sembra che ci si stia dimenticando troppo frettolosamente ingiustamente e anche indegnamente, del team che ha preso per […] L'articolo La F1. L’addio di Alonso. La Minardi dimenticata sembra ...

Hamilton ancora in pole Vettel 3° ci proverà E oggi l'addio di Alonso : Abu Dhabi Hamilton pole. Compagno Bottas dietro curioso di scoprire se Lewis s'inventerà qualcosa per rendergli ciò che gli ha tolto durante la stagione, almeno la vittoria di Russia. Poi Vettel e ...

Briatore sull'addio di Alonso alla Formula 1 : 'Come il Real Madrid senza CR7' : Fernando è una delle poche star riconoscibili in questo sport. Se vedi questi ragazzi senza la tuta, io non ne riconosco nessuno. Riconosco Hamilton, Vettel e Raikkonen. Quattro al massimo E' un'...

F1 – Rosberg non fa sconti : “addio Alonso? La verità è che nessuno lo vuole! Differenze Hamilton-Vettel? Quanti errori…” : Al termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, Nico Rosberg, ospite a Paddock Live, ha espresso il suo parere, senza peli sulla lingua, in merito all’addio di Alonso e al dualismo Hamilton-Vettel in stagione Sono da poche terminate le ultime qualifiche della stagione con la Mercedes a farla ancora da padrone. In poleposition Lewis Hamilton, davvero troppo veloce per gli avversari. Subito dietro Valterri Bottas. Sono anche le ultime ...

F1 - Flavio Briatore sull’addio di Fernando Alonso : “E’ paragonabile a Cristiano Ronaldo che ha lasciato il Real Madrid” : L’addio dello spagnolo Fernando Alonso al Mondiale di Formula Uno 2018 è un po’ il tema principale del weekend di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, visto che lo spagnolo si appresta ad affrontare quello che dovrebbe essere il suo ultimo GP in questa categoria. Al di là delle considerazioni su un possibile ritorno dello spagnolo, a tenere banco sono anche i riflessi della sua uscita di scena nel campionato. ...

F1 : Fernando Alonso e un addio che sa di arrivederci. Lo spagnolo tornerà nel 2020? : Siamo giunti all’atto finale di questa stagione di Formula Uno. Ad Abu Dhabi, tra le luci sfavillanti del circuito di Yas Marina, il Circus si esibirà per l’ultima volta in questo 2018 per salutare gli appassionati con una corsa densa di emozioni. I verdetti sono stati già emessi: i titoli piloti e costruttori sono già del britannico Lewis Hamilton e della Mercedes. Tuttavia, questa sarà una gara particolare per tanti motivi: ...

Fernando Alonso addio alla Formula 1/ "Con la Ferrari la mia vittoria più bella - magari torno fra un anno…" - IlSussidiario.net : Fernando Alonso addio alla Formula 1: "Con la Ferrari la mia vittoria più bella, magari torno fra un anno…". Ultima gara per il pilota spagnolo

F1 – Il campionato 2018 e l’addio di Alonso - Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi : “se Fernando mancherà? Credo di si” : Le parole di Lewis Hamilton in conferenza stampa ad Abu Dhabi: il britannico della Mercedes commenta il campionato 2018 e l’addio di Alonso alla F1 Reduce dalla vittoria di due settimane fa in Brasile, Lewis Hamilton arriva motivato all’ultimo Gp della stagione 2018. Certo di aver conquistato il suo quinto titolo mondiale ormai da circa un mese, il britannico della Mercedes mette in alto ad un’immaginaria classifica il ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato in carriera, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con i mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della ...