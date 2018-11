Allerta Meteo Campania | prorogata la criticità “gialla” per rischio idrogeologico

Campania - prorogata l'Allerta meteo fino alle 12 di domani : ecco dove : È in vigore su tutta la Campania l'allerta meteo per piogge e temporali con criticità Gialla per rischio idrogeologico localizzato. Lo ricorda la Protezione civile della Regione...

Meteo - tornano freddo e maltempo : domenica di Allerta su molte regioni del Centro-Sud : Che tempo farà in Italia oggi, domenica 25 novembre? Il maltempo torna e spaventa soprattutto le regioni del Centro-Sud, dove la Protezione civile ha dichiarato allerta arancione per le violenti piogge. Le situazioni più a rischio in Molise, Emilia Romagna, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex : maltempo - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Atteso maltempo al Centro-Sud. Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di Allerta meteorologica (livello 1 su massimo di tre) per la...

Allerta Meteo - forte maltempo nel weekend : nuovo pesante avviso della protezione civile per Domenica 25 Novembre - attenzione al Centro/Sud : Allerta Meteo – Continuano gli effetti di una serie di strutture perturbate di provenienza atlantica, associate ad un rinforzo della ventilazione, che continueranno ad interessare la nostra Penisola anche nel corso dei prossimi giorni. In particolare, nella giornata di Domenica, continuerà la fase di maltempo sulle regioni centrali italiane con estensione anche a quelle meridionali, con i settori tirrenici maggiormente interessati. Sulla ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla fino alle 13 di domani : Prosegue il tempo instabile in Toscana, con piogge che stasera interesseranno il centro nord della regione e domani le zone meridionali e orientali, più abbondanti e intense al confine con Lazio e Umbria. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per piogge fino alle alle ore 13 di domani, domenica 25 novembre, per le province di Arezzo, Siena e Grosseto. L'articolo allerta Meteo Toscana: criticità ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo da domani mattina per 18 ore : Allerta maltempo nel Lazio dalle prime ore di domani e per 18 ore. Lo comunica in una nota la Protezione civile della Regione Lazio, spiegando che il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi l’avviso con cui si prevede criticità idrogeologica ‘arancione’ su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri, criticità idraulica ‘gialla’ su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Roma e Aniene, e criticità idrogeologica ...

Odissea meteo : piogge e vento - domani nuova Allerta in Campania : È in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile ha diramato un avviso di avverse condizioni meteo con criticità idrogeologica 'gialla' sull'...

Allerta Meteo Liguria : criticità gialla sul Levante : Prosegue il maltempo in parte della Liguria e Arpal ha prolungato fino alle 15 Allerta gialla sui bacini grandi del Levante ligure (da Portofino fino al confine con la Toscana), confermando invece la chiusura alle 13 dell’Allerta per i bacini piccoli sull’area, come pure quella diffusa ieri sul centro della regione. L'articolo Allerta Meteo Liguria: criticità gialla sul Levante sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Campania : domani maltempo e temporali : E’ in arrivo sulla Campania una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di avverse condizioni Meteo con criticità idrogeologica gialla sull’intero territorio a partire dalle 6 di domani mattina e per le successive 24 ore. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci o locali temporali anche intensi, previsti inoltre venti localmente forti con raffiche nei temporali e ...

Allerta Meteo - weekend di forte maltempo sull’Italia : FOCUS sul Nord/Est - 150-200mm di pioggia in 48 ore aumentano il rischio alluvioni [MAPPE] : 1/6 ...

Allerta Meteo - lo scirocco scatena la “Tempesta del Weekend” : ultima domenica di Novembre con maltempo estremo - allarme grandine e tornado [MAPPE] : 1/16 ...

Allerta Meteo in Francia : tempeste e inondazioni nelle Alpi Marittime e nel Gard : Météo France ha reso noto questa mattina che persiste l’Allerta Meteo arancione per tempeste e inondazioni nelle Alpi Marittime, e per alluvioni nel Gard. Il codice arancione per rischio tempeste e inondazioni è stato invece revocato nel Var nella notte, in conseguenza della cessazione delle piogge torrenziali che stanno invece ancora interessando le Alpi Marittime, dove il maltempo è giunto da ovest. I temporali saranno accompagnati da ...

Maltempo Liguria : a Bordighera prese misure analoghe ad Allerta meteo : Dalla mezzanotte odierna alle 6 di domattina, a Bordighera sono state messe in atto misure del tutto analoghe a quelle dell’allerta arancione per il Maltempo. Lo ha deciso il comune sulla base delle previsioni meteo locali, mentre resta lo stato di allerta deciso dalla regione, al momento verde per il Ponente. Da Palazzo Garnier si apprende che e’ stato deciso di alzare il livello di attenzione, con pochi problemi logistici, visto ...

Allerta Meteo - nuova ondata di maltempo sull’Italia nel weekend : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale apporterà sull’Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra oggi e domani, dal nord-ovest della Penisola e dall’Emilia-Romagna alle regioni del nord-est. Nella giornata di domani, inoltre, i fenomeni si estenderanno anche a buona parte del centro-Italia, con precipitazioni più diffuse e significative in Umbria, ...