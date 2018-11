Allarme bomba in piazza del Municipio

Brindisi - caos in aeroporto per un (falso) Allarme bomba. Ma era uno scherzo tra colleghi : caos all’aeroporto di Brindisi a causa di uno scherzo telefonico che segnalava la presenza di una bomba. Un dirigente stava predisponendo il piano di evacuazione davanti ai passeggeri quando è venuta a galla la verità. Del falso allarme sono stati immediatamente avvertirti i poliziotti che hanno identificato i dipendenti responsabili dello scherzo.Continua a leggere

Barcellona - due treni evacuati per sospetti pacchi bomba. Allarme rientrato : La stampa locale ha riportato la notizia che questa mattina a Barcellona sono stati evacuati due treni per sospetti pacchi bomba. L'Allarme è scattato questa mattina alla stazione Sants di Barcellona, ...

SZ : 30enne italiano ricoverato per Allarme bomba Arth-Goldau : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Allarme bomba - evacuati due treni a Barcellona : Due treni sono stati evacuati a Barcellona dalla polizia. Gli agenti del Mossos stanno ora effettuando dei controlli per verificare se a bordo vi siano degli esplosivi. Lo riporta la stampa locale. ...

Barcellona - evacuati due treni a Sants per Allarme bomba : allarme bomba alla stazione ferroviaria di Sants , a Barcellona . Due treni sono stati evacuati dalla polizia. Gli agenti del Mossos stanno ora effettuando dei controlli sulle piattaforme 3 e 4 per ...

Paura a Barcellona - Allarme bomba su due treni alla stazione Sants : L'allarme è scattato questa mattina alle 8: i Mossos d'Esquadra, ovvero la polizia catalana, stanno effettuando tutte le verifiche del caso su due convogli che erano pronti a partire.Continua a leggere

Barcellona - evacuati due treni a Sants per Allarme bomba : allarme bomba alla stazione ferroviaria di Sants , a Barcellona . Due treni sono stati evacuati dalla polizia. Gli agenti del Mossos stanno ora effettuando dei controlli sulle piattaforme 3 e 4 per ...

SZ : stazione Arth-Goldau bloccata per Allarme bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Baden - AG - : falso Allarme bomba alla Manor : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Baden - AG - : piazza città vecchia sbarrata - Allarme bomba : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa : Allarme pacchi bomba - ora sono 12 : 15.41 Un altro pacco bomba è stato scoperto negli Stati Uniti. Era indirizzato al senatore democratico Cory Booker,anche in questo caso una delle voci più critiche di Donald Trump. Il plico,trovato in Florida,dove in queste ore si dà la caccia all'Unabomber,è del tutto identico agli altri. Ma non è tutto,un altro pacco bomba,il dodicesimo, indirizzato all'ex capo degli 007 Clapper, è stato rinvenuto alle Poste di Manhattan; mentre il Times ...

Usa - Allarme pacchi bomba a Clintone e Obama/ Ultime notizie New York : nel mirino anche Governatore NY - Cuomo : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: Ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. Evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:52:00 GMT)

Germania : Allarme bomba nel centro di Chemnitz : Chemnitz torna dunque nella cronaca tedesca dopo i fatti avvenuti alla fine di agosto scorso, quando un cittadino tedesco era stato ucciso... , Geb,

Usa - Allarme pacchi bomba a Obama - Clinton e Casa Bianca/ New York ultime notizie : evacuata sede Cnn Manhattan : New York, allarme pacchi bomba negli Usa a Obama, Clinton e alla Casa Bianca: ultime notizie, panico terrorismo negli Stati Uniti. evacuata la sede della Cnn di Manhattan(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 18:11:00 GMT)