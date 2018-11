Alla San Giorgio si presenta il libro di Max Loy La mia strada

Maltempo - trovata l’auto travolta dAlla voragine di San Felice Circeo : si cerca una persona [FOTO LIVE] : 1/7 ...

L’Allarme degli esperti : “Le malattie reumatiche causano ansia e depressione - lo stato di salute generale peggiora sensibilmente” : “Il 65% delle donne e il 59% degli uomini che convivono con una malattia reumatica devono fare i conti anche con ansia e depressione, spesso conseguenze del dolore quotidiano“. A lanciare l’allarme è Antonella Celano, presidente di Apmar (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), intervenendo a Rimini al 55esimo congresso nazionale della Società italiana di reumatologia (Sir). Secondo quanto emerso ...

PAllamano - Serie A maschile : a Conversano il derby contro Fasano - vola Bolzano : Nona giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che vede ancora saldamente al comando della classifica il Bolzano, ancora imbattuto, e capace di sconfiggere 29-26 la Metelli Cologne, grazie alle 7 reti di Stefano Arcieri, finalmente decisivo per gli altoatesini, con il Cassano Magnago che resta secondo, in virtù del 23-22 al Chiarbola contro Trieste, che recupera Lekovic, ma lo lascia di nuovo in infermeria a fine partita. Molte ...

San Felice Circeo. Voragine sulla Pontina : uomo trascinato via dAlla furia dell’acqua : Il maltempo imperversa sulla provincia di Latina dove un improvviso smottamento del terreno, causato molto probabilmente dalle piogge e dal

Dall'incontro nazionale del 20 novembre Alla Casa della letteratura : la guerra alle donne è un lavoro incessante - dietro le quinte e ben ... : ... si tratta delle tasse non incassate e dei proventi del mercato del sesso che sarebbero provvidenziali nella crisi dell'economia legale. Un contesto nel quale il fine primario di opprimere le donne ...

In pole De Santis - prima donna Alla guida di Rai1 : All'odg ci sarebbero le nomine delle tre reti generaliste e forse anche di un paio di testate rimaste fuori dalla prima tornata di nomine ai tg, come Rai Sport e Rai Parlamento,. A quanto apprende l'...

Rai - martedì i direttori di rete : De Santis prima donna Alla guida di Rai1. Freccero per Rai2. Coletta confermato a Rai3 : Il giorno delle direzioni di rete sarà martedì. E il consiglio di amministrazione Rai sembra intenzionato a proporre due nomi nuovi e una conferma. In pole per la successione di Angelo Teodoli alla guida di Rai1 c’è Teresa De Santis, che sarebbe la prima donna alla guida della rete ammiraglia di viale Mazzini. A Rai2, invece, andrà Carlo Freccero, già membro del cda nella passata gestione su indicazione del Movimento Cinque Stelle. Stefano ...

Pechino Express 2018 - Patrizia Rossetti a Blogo : "Non mi aspettavo di vincere. Mi sono sentita trascurata dAlla tv. Rete 4? Non ci trovo nulla di nuovo". E intanto sogna Sanremo ... : sono state le icone del piccolo schermo anni '80/'90 Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta ad aggiudicarsi l'edizione 2018 di Pechino Express, il docu-reality di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca, che per l'occasione ha portato i concorrenti nel Continente Nero. La coppia, denominata Le Signore della TV, ha battuto Gli Scoppiati (Fabrizio Colica e Tommy Kuti), mentre la medaglia di bronzo è andata a Rachele Fogar e Linda ...

Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi ritirato per Allarme listeria/ Quali sono i rischi per i consumatori? - IlSussidiario.net : Torna a farsi sentire l'allarme listeria in Italia dove è stato ritirato dal mercato un lotto di vitello tonnato ieri, oggi è toccato invece al Ciauscolo

Pedofilia : fratellini venduti dAlla mamma - 3 arresti nel Siracusano : Tre fratellini venduti dalla madre. Ordine di carcerazione a carico di tre persone accusate di induzione ala prostituzione minorile e violenza sessuale su minori: si tratta della donna, del consuocero e di un ex carabiniere. Il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale carabinieri di Siracusa ha dato esecuzione alla misura del gip del Tribunale di Catania, su richiesta della procura. Le indagini sono partite dalla ...

Fugatti : guardie armate davanti Alla chiesa di Santa Maria : TRENTO. Guardia private armate davanti alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento per consentire ai cittadini di entrare nel luogo di culto. Lo ha deciso la Giunta provinciale di Trento su proposta ...

Maltempo Toscana : temporali e Allagamenti a Viareggio e nel Pisano : Venerdì sera di Maltempo in Toscana interessata da violenti temporali sia nella zona di Viareggio che nel Pisano. Un violento temporale nel Pisano ha provocato qualche allagamento in alcune frazioni del Comune di Vecchiano (Pisa), in particolare a Nodica e a Migliarino. La pioggia battente ha allagato le strade e qualcuna e’ stata temporaneamente chiusa al transito veicolare per permettere il deflusso dell’acqua piovana. La forte ...

La proposta del M5S : 'Sanzioni più rigide per chi fuma o usa lo smartphone Alla guida' : Quella che sta emergendo da qualche ora a questa parte è senza dubbio una notizia che non farà piacere a tutti gli automobilisti ma che probabilmente è un qualcosa di dovuto in nome della sicurezza propria e del prossimo. L'ultima proposta di legge del Movimento 5 Stelle, infatti, vorrebbe una modifica al Codice della strada inasprendo le sanzioni per coloro i quali guidano commettendo alcune infrazioni che oggi come oggi appaiono quasi del ...

Ministero della Salute ritira Ciauscolo di Visso della Vissana Salumi : Allarme listeria : Nuovo richiamo per rischio microbiologico da parte del Dicastero. La raccomandazione a coloro che l’hanno acquistato è di non consumarlo. La listeria monocytogenes è responsabile della malattia listeriosi, potenzialmente letale per i soggetti immunodepressi e per i neonati.Continua a leggere