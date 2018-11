Alex - trovato donatore di midollo. Ma sarà compatibile solo a gennaio

La sfida de La Casa di Carta 3 - parla il creatore Álex Pina : “Abbiamo trovato il motivo per riunire la banda” : La Casa di Carta 3 sarà la sfida più impegnativa in carriera per Álex Pina, che non aveva previsto il rinnovo della sua serie per una terza parte dopo averla concepita come un unicum destinato a terminare col finale della raPina messo in scena nell'ultimo episodio della seconda parte (inizialmente trasmessa in Spagna su Antena3 come un'unica stagione e poi suddivisa in due da Netflix per la distribuzione internazionale). Con un finale chiuso ...