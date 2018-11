Alex sarà trasferito a Roma | il bimbo sarà sottoposto a un trapianto di midollo da

Ue - Conte ai giornalisti stranieri : “Read my lips - leggete le mie labbra. Non ci sarà ItAlexit - non usciamo dall’Euro” : “Read my lips: there is no way for Italexit, to get out from Europe or Eurozone“. Lo ha detto, parlando in inglese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando la stampa estera. Conte premette di non capire le domande in tal senso e scandisce in inglese: “leggete le mie labbra: non c’è nessuna possibilità di ‘Italexit‘, di uscire dall’Europa o dall’Eurozona”, aggiunge. L'articolo ...