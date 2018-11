Alex - l'annuncio dei genitori : "Presto il trasferimento al Bambino Gesù di Roma" : Paolo e Cristiana confermano che si era trovato un donatore compatibile, ma che i tempi per il trapianto non coincidevano. Intanto, la proposta dell'ospedale di Londra, d'accordo con quello romano, di portare il piccolo in Italia per proseguire con le cure