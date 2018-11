Alessio Boni | età | altezza | peso | fidanzata

caffeinamagazine

: RT @Bergamonews: L'attore bergamasco Alessio Boni in campo contro la violenza sulle donne - ADM_assdemxmi : RT @Bergamonews: L'attore bergamasco Alessio Boni in campo contro la violenza sulle donne - Bergamonews : L'attore bergamasco Alessio Boni in campo contro la violenza sulle donne - MetropolitanNew : Filip Hrivnak for Cesare Paciotti FW18 Campaign photographed by Alessio Boni Marco Braga and Giuliano Federico - A… -

(Di domenica 25 novembre 2018)è un attore italiano di grande talento, noto tanto per il suo fascino quanto per la sua riservatezza. È nato a Sarnico, nei pressi del Lago d’Iseo. Secondo di tre figli, all’età di 14 anni inizia a lavorare con il padre come piastrellista a Villongo, in provincia di Bergamo. Dopo un anno e mezzo nella Polizia di Stato, appena 20enne parte per la California, dove per sbarcare il lunario ha fatto il cameriere, il pizzaiolo, il pony express e il baby sitter. Rientrato in Italia per un certo periodo lavora come animatore turistico finché, nel 1988, inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.Dopo qualche apparizione nei fotoromanzi, passa quasi subito alle produzioni teatrali, cinematografiche e televisive e il grande debutto arriva 2 anni dopo quando, nel 1990, diretto da Ezio Pascucci, recita nel film ‘Il mago’ accanto al grande Anthony ...