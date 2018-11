Alessandro Del Piero | «Quando lasci il campo | ricomincia a giocare»

vanityfair

(Di domenica 25 novembre 2018) Arriva per tutti, in qualunque, il momento diare quel. Ma milioni di anni di evoluzione non sono bastati a insegnarci come diavolo farlo. Ognuno tenta una sua strada, a volte se la crea. C’è chi prova altri sport, chi si offre come testimonial, chi si chiude in casa o in un bar.Del, uno che a quei campi ha addirittura dato il suo nome a una zona (la «zona Del», con quel tiro a girare che abbiamo tutti tentato invano da bambini davanti alla porta chiusa di un garage), ha scelto la strada più lunga: quella che lo ha portato in un altro Continente prima, e a un altro lavoro dopo.LEGGI ANCHEQui per seguire la diretta streaming di tutto il nostro FestivalFinita la ventesima stagione con la Juventus, nel 2012 prende un aereo per l’Australia, e inizia viaggiare: «Fino ad allora mi ero spostato molto con la Juve, ma non avevo veramente viaggiato. ...