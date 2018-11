Alessandra Martines | la confessione che spiazza la Venier | “Sono single”

Alessandra Martines fa una confessione choc a Domenica In : Domenica In, Alessandra Martines annuncia: “Io e Cyril ci siamo lasciati” Intervista con imprevisto, è il caso di dirlo, quella che Alessandra Martines ha rilasciato oggi, 25 novembre 2018, a Domenica In, con Mara Venier: la ballerina e attrice italiana naturalizzata francese, infatti, ha rilasciato una dichiarazione del tutto inaspettata che ha fatto rimanere senza parole la padrona di casa, ignara della notizia. Dopo aver visto un ...

Domenica In - Alessandra Martines sconvolge Mara Venier : 'Come è finita con mio marito' : Subito uno scoop a Domenica In , il contenitore Domenicale di Rai 1. In studio da Mara Venier c'è Alessandra Martines , la mitica e bellissima interprete, tra le varie, di Fantaghirò , la quale nel ...