Alessandra Martines fa una confessione choc a Domenica In

lanostratv

: RT @bubinoblog: Alessandra Martines ci ricorda l'epoca dei grandi varietà. Quando si andava avanti per giorni e giorni a provare un ballett… - livelifeVale : RT @bubinoblog: Alessandra Martines ci ricorda l'epoca dei grandi varietà. Quando si andava avanti per giorni e giorni a provare un ballett… - SoleLoSa : RT @SimonePiloni: Quanta bellezza, quanto garbo, quanta signorilità in Alessandra Martines. Uno splendore! #DomenicaIn -

(Di domenica 25 novembre 2018)In,annuncia: “Io e Cyril ci siamo lasciati” Intervista con imprevisto, è il caso di dirlo, quella cheha rilasciato oggi, 25 novembre 2018, aIn, con Mara Venier: la ballerina e attrice italiana naturalizzata francese, infatti, ha rilasciato una dichiarazione del tutto inaspettata che ha fatto rimanere senza parole la padrona di casa, ignara della notizia. Dopo aver visto un servizio dedicato a lei e a suo marito, l’attore francese Cyril Descours,ha infatti dichiarato, senza che nessuno se lo aspettasse:C’è una cosa che ti devo dire, Mara: io e Cyril non stiamo più insieme… E’ finita, non lo sa nessuno, però per onestà a me piace dire la verità, essere sincera e dire come stanno le cose”.Visibilmente in imbarazzo, non senza un po’ di difficoltà, essendo rimasta ...