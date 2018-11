Alessandra Martines a Domenica In | «Io | mamma a 49 anni Ma col mio compagno più giovane

Alessandra Martines/ Mara Venier elogia Cyril Descours - lei la gela : "Non stiamo più insieme" - Domenica In - - IlSussidiario.net : Alessandra Martines è ospite a 'Domenica In' di Mara Venier: l'attrice e ballerina è pronta a raccontarsi tra vita privata e professionale

Alessandra Martines - la confessione che spiazza la Venier : “Sono single” : Alessandra Martines e Cyril Descours non stanno più insieme: l’annuncio dell’attrice a Domenica In Alessandra Martines spiazza Mara Venier a Domenica In. La nota attrice annuncia di essersi lasciata con Cyril Descours, padre del suo secondo figlio. La sua intervista inizia proprio con un video che riprende alcuni momenti trascorsi con il giovane attore. Ma […] L'articolo Alessandra Martines, la confessione che spiazza la ...

