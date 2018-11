Alberto Angela svela il suo 'segreto'. E chi se lo aspettava da un come lui... : Però quando si lavora in un settore come quello del giornalismo scientifico e della divulgazione, scopri che la scienza unisce le generazioni: un anziano, un giovane, uno di età media parlano la ...

Alberto Angela : «Io bocciato alle elementari - ma l’esame era difficile. Papà Piero? È un collega» Foto|Video : Il paleontologo: «Papà Piero? Per me è un collega». Le ammiratrici sui social? «Le guardo da naturalista». Il libro dedicato a Cleopatra: «Oggi sarebbe una top manager»

"Non faccio tivù per apparire sui rotocalchi - ma per condividere il piacere pazzesco di scoprire cose che non sapevi prima". Il credo di Alberto Angela : "Io sono molto diverso dai miei colleghi, sono un ricercatore prestato alla televisione. Per dieci anni ero nei luoghi dove si fanno documentari, dentro le tende in mezzo al Serengeti, con i leoni. Non faccio tivù per apparire sui rotocalchi, ma per condividere il piacere pazzesco di scoprire cose che non sapevi prima". In una lunga intervista al Corriere della sera si racconta. Un po' anche per demitizzare quanto viaggia sui social ...

La Tv delle Ragazze - terza puntata con la (geniale) Sconosciuta del PD e Marcorè Alberto Angela : [live_placement] terza, e penultima, puntata de La Tv delle Ragazze: Gli Stati Generali 1988 - 2018 questa sera, giovedì 22 novembre, su Rai 3 e la seguiremo live su TvBlog. Dopo l'esordio della parodia di Virginia Raggi a opera di Sabina Guzzanti e le polemiche (pretestuose) sulla gag di Angela Finocchiaro che metteva in guardia delle bambine dagli uomini, la squadra capitanata da Serena Dandini, con Martina dell'Ombra, torna a raccontare le ...

Pd - Corallo : “Burioni? Prenderei anche una birra con lui ma preferisco la divulgazione scientifica di Alberto Angela” : “La mia frase su Burioni? Non ho assolutamente alcun problema con lui personalmente, ma col suo modo di comunicare, che, secondo me, è sbagliato. Riguardo alla divulgazione scientifica, è meglio Alberto Angela di Roberto Burioni“. Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) da Dario Corallo, il giovane candidato alla segreteria del Pd, investito recentemente dalle polemiche per le sue parole sul virologo Roberto Burioni. Corallo aveva ...

Piero Angela : "Mio figlio Alberto? Curioso di capire - come me. Avevamo un linguaggio comune - è stata una fortuna" : "Con mio figlio Alberto abbiamo un rapporto molto buono. I miei figli per fortuna non mi hanno mai contestato, se non in modo fisiologico. Alberto è sempre stato molto Curioso. Curioso quanto me di leggere, di capire, di parlare, anche di scienza. Anzi, forse soprattutto di scienza. Avevamo un linguaggio comune, questa è stata una fortuna". Piero Angela è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I ...

Daniele Bossari - la resurrezione a Mediaset : dopo il Grande Fratello Vip diventa l'anti-Alberto Angela : Sarà Daniele Bossari l'anti- Alberto Angela di Mediaset ? A Cologno Monzese ci contano molto e sono pronti a lanciare il nuovo programma del vincitore del Grande Fratello Vip 2 , Chi ha paura del buio?...

Alberto Angela e le 'Meraviglie' di Amalfi : una puntata alla scoperta della Costiera : Amalfi è una meraviglia da sempre, adesso anche la tv la consacra nel ruolo. La città che dà il nome alla Costiera famosa nel mondo sarà protagonista di una delle puntate della nuova stagione del ...

M5s - 'commissione per controllare la scienza in tv' : vogliono censurare Alberto Angela? : 'Una commissione che stabilisca le 'ricerche più importanti da divulgare attraverso la tv di Stato'. Questa la proposta di legge, di un solo articolo, firmata dal grillino Luigi Gallo . Il testo punta ...

I Retroscena di Blogo : Dopo le Meraviglie di Alberto Angela torna Gigi Proietti con i suoi Cavalli di battaglia su Rai1 : Prosegue, non senza difficoltà, il cammino della stagione 2018-2019 del nostro piccolo schermo sul versante pubblico. La televisione finanziata dai cittadini italiani sta lavorando alacremente per predisporre nel miglior modo possibile il palinsesto del 2019 e oggi ci occupiamo di ciò che sarà del fronte intrattenimento della prima rete Rai, specificatamente nella serata del sabato.Dopo i sabati di gennaio che saranno occupati da quattro ...

«Tra me e Alberto il vero scienziato è lui». Piero Angela lo dice con serenità. Convinto che, alla luce del «lungo percorso accademico» intrapreso dal figlio, sia Alberto a meritarsi il titolo di specialista, di esperto in famiglia. «I genitori non devono influenzare le inclinazioni dei figli», racconta a Sorrisi ...

Alberto Angela : ‘Si possono fare scoperte anche da spettatori. Ecco cos’è per me la creatività’ : Reduce dalle fatiche di Ulisse e dalla riuscitissima impresa di rendere la cultura protagonista di prim’ordine nella fascia di prime time il sabato sera su Rai 1, Alberto Angela potrà ora senz’altro godere dei sorprendenti risultati ottenuti nelle scorse settimane dalle sue trasmissioni, nonché di una buona dose – lo speriamo per lui e per la troupe di collaboratori – di meritato riposo. Le richieste di un ritorno ...