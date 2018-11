Adulti e ragazzini non sono coetanei

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 novembre 2018) Da ragazza guardavo ai genitori dei miei amici, se non proprio come vecchi decrepiti (visto l’età media in cui si facevano figli erano probabilmente più giovani di me adesso,) come persone facenti parte di un’altra vita, dimensione. In ogni caso gente con cui non avevo niente in comune.Gli amici dei miei figli non sembrano vederla così, o almeno, nei loro comportamenti non c’è niente che lo indichi. Interagiscono con me come fossi una di loro. Quando vengono a casa nostra transitano spesso nella stanza dove siamo noi, che magari vorremmo approfittare della presenza di un’amica per non avere tra i piedi i nostri figli, e cercano pretesti per attaccare bottone o trattenersi, neanche fossimo youtuber di fama internazionale.Nel conversare con noi adottano metodologie comunicative uguali a quelle che usano con i loro amici, e non percepisco quel senso di ...