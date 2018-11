Adriana Volpe | età | altezza | peso | marito | figlia

caffeinamagazine

(Di domenica 25 novembre 2018)è una conduttrice tv, attrice ed ex modella. Nata a Trento, dopo il diploma conseguito al liceo scientifico si è trasferita a Roma dove inizia subito la carriera di modella. Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 1993 quando viene scelta dalla Rai per il ruolo di valletta in ‘Scommettiamo che…?’ con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Per tre anni, dal 1996 al 1999, ha anche condotto su TMC 2 ‘The Lion Trophy Show’. Il rientro in casa Rai è datato 1999, quando le viene affidata la trasmissione del fine settimana ‘Mezzogiorno in famiglia’ che conduce per 10 anni, fino al 2009.Nel 2001 recita nella prima puntata della seconda stagione della serie tv ‘Non lasciamoci più’ e incide per beneficenza assieme ad Ambra Angiolini, Jerry Calà e altri artisti il singolo ‘Frena – Guido per vivere’. Nel 2004 posa per un calendario sexy per il settimanale Panorama e si iscrive ...