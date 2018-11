Abu Dhabi | una sola sosta per quasi tutti i piloti

GP Abu Dhabi - Alonso : 'Sarò sempre grato alla F1' : Incassati i complimenti dei due avversari e ringraziato per l'omaggio spontaneo che l'ha colto di sorpresa, per Alonso è poi arrivato il momento più difficile , quello dei saluti al suo mondo: 'E' ...

F1 – Dall’orgoglio per Kimi al messaggio per la Ferrari : Minttu Raikkonen dolcissima ad Abu Dhabi [FOTO] : Una domenica ricca di emozioni: l’orgoglio di Minttu Raikkonen dopo l’ultima gara in rosso del marito Kimi. Un ringraziamento speciale anche alla Ferrari Un ultimo gp in rosso amarissimo per Kimi Raikkonen: il pilota finlandese è stato costretto al ritiro sul circuito di Yas Marina alla sua ultima gara con la Ferrari. Nonostante ciò, Raikkonen può festeggiare al termine del Gp di Abu Dhabi per un positivo terzo posto mondiale, ...